У Росії вперше в історії змінилося основне джерело доходу

Доходи Росії від продажу золота вперше в її історії перевищили надходження від експорту газу.

За останній рік вивезення дорогоцінного металу за кордон зросло у 14 разів. Це випливає з даних Федеральної митної служби РФ (ФМС) і Центрального банку РФ (ЦБ), йдеться у публікації РБК.

"Тільки за квітень і травень російські компанії експортували 65,4 т золота на $3,58 млрд. За ці два місяці "Газпром", що володіє монополією на експорт трубопровідного газу, продав за кордон палива на $2,4 млрд. За попередньою оцінкою ЦБ РФ, загалом за другий квартал експорт трубопровідного газу приніс Росії $3,5 млрд виручки, тобто менше, ніж експорт золота за два місяці", – йдеться у матеріалі.

Історичний рекорд

Автори відзначають, що така ситуація склалася вперше у сучасній російській історії.

"У квітні – травні минулого року Росія експортувала дорогоцінного металу на $247 млн, а в першому кварталі 2020 року – на $1,4 млрд. Таким чином, за рік продажі виросли більш ніж у 14 разів, а порівняно із січнем – березнем – у 2,5 рази", – сказано в публікації.

При цьому доходи "Газпрому" від експорту газу у другому кварталі 2020 року, за оцінкою ЦБ, впали вдвічі в порівнянні з першим кварталом і в 2,6 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до $3,5 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня ціна експорту газу "Газпрому" в травні 2020 року знизилася до $94 за тисячу кубометрів, що є нижчою за вартість беззбиткових поставок в Європу.

16 червня російська корпорація "Газпром" почала демонтувати труби, по яких газ поставляється через територію України.