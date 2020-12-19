Доходи і витрати держбюджету-2020 виконані в повному обсязі – Марченко

Витрати держбюджету України на поточний 2020 рік виконано в повному обсязі, а доходи – навіть перевиконано.

Про це в "Свободі слова Савіка Шустера" завив міністр фінансів Сергій Марченко. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 18 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас є всі підстави вважати, що ми виконаємо бюджет у цьому році як за доходами, так і за видатками. Більше того – доходи будуть перевиконані", – сказав він.

Марченко зазначив, що в зв'язку з цим всім українцям "можна спокійно чекати на Новий рік", оскільки громадяни отримають зарплати, пенсії та інші виплати.

"Будуть профінансовані також капітальні витрати", – додав міністр.

На його думку, говорити, "що щось не працює", зараз не можна. "Це я вам гарантую як міністр фінансів", – підкреслив Марченко.

Глава відомства також зазначив, що на грудень обсяг непроведених витрат склав 190 млрд гривень.

Нагадаємо, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував статті держбюджету-2021 про підвищення зарплат медиків і "коронавірусні" доплати в 300%.

Більш детально про прийнятий на 2021 рік бюджет можна почитати в нашому матеріалі за посиланням.

Пропонуємо подивитися фрагмент програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що за основу державного бюджету на наступний рік взяті показники, які не відповідають дійсності. План зростання ВВП на рівні 4,6% не вдасться виконати, впевнений економіст.