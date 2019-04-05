Доньки Путіна втратять спадок, а рубль впаде: США приготували нищівний удар

США в 2019-му допрацювали санкції "з пекла" і запропонували нові обмеження проти Росії. Сенатори пропонують покарати не тільки російську владу, а й особисто Володимира Путіна. Інформацію про його активи можуть оприлюднити, а проти його оточення ввести жорсткі санкції із заморожуванням рахунків і забороною на в'їзд.

OBOZREVATEL з'ясував, які санкції проти Росії готують у США і що загрожує країні-агресору.

Головне:

сенатори посилили вже існуючий законопроект і 4 квітня презентували нові пропозиції;

Росію можуть покарати за агресію на території України і втручання в американські вибори;

санкції здатні призвести до девальвації рубля, скорочення обсягів видобутку нафти й економічної кризи.

Удар "із пекла" і захист виборів: що хочуть ввести в США

Американські сенатори підготували одразу два законопроекти з новими санкціями проти Росії. Карати росіян збираються за агресію на українській території і втручання у вибори в США.

"Санкції з пекла". Це документ на 119 сторінок, який висуває низку вимог до Росії, вводить санкції і вкотре підтверджує позицію американської влади щодо дій РФ в Україні. Крим – український і повинен повернутися під контроль нашої влади, а Росія – припинити агресію на сході України, йдеться в документі.

Що цікаво: як тільки документ "показали" (це ще було влітку минулого року), курс рубля рухнув, а російські акції впали в ціні. І це при тому, що документ так і не прийняли. У цьому році "санкції з пекла" допрацювали і тепер у них є всі шанси для того, щоб вступити в силу.

Що передбачає документ:

заборона купувати облігації держборгу, випущені від імені РФ або її органами;

заборона інвестувати в енергетичний сектор РФ;

заморожування активів російських банків;

персональні санкції проти оточення Путіна;

заборона на інвестиції в російські проекти, пов'язані зі зрідженим природним газом за кордоном;

санкції проти офіцерів Росії, які брали участь у захопленні українських моряків;

обмеження проти кораблебудування в РФ.

Крім того, розвідка повинна підготувати детальний звіт "про особистий власний капітал і активи Володимира Путіна, в тому числі оцінити джерела доходу Володимира Путіна і членів його сім'ї, враховуючи активи, інвестиції, банківські рахунки та інтереси в бізнесі".

Червона лінія для Москви. Другий законопроект повинен захистити американську демократію. Мовляв, Росія втрутилася у вибори в США і має за це відповісти, щоб іншим неповадно було.

"На додаток до явного втручання Москви в наші вибори в 2016 році, представники міністерства оборони також повідомляють, що Кремль спробував зламати наші вибори й у 2018 році", – йдеться в заяві республіканця Марко Рубіо і демократа Кріса Ван Холлена. Вони й розробили законопроект.

Документ передбачає:

заборону або обмеження на використання кореспондентських рахунків США російськими системними банками;

заборону на всі операції з держборгом РФ;

блокування активів і заборону на в'їзд на територію США для оточення Путіна;

заборону на інвестиції в енергетику Росії.

"Оскільки єдине, що розуміє Володимир Путін, – це стримування, закон чітко дає зрозуміти Росії та іншим ворожим урядам, що Сполучені Штати будуть негайно і в більшості випадків реагувати на майбутні спроби втрутитися або підірвати наші вибори", – заявив сенатор Рубіо.

До чого призведуть санкції проти Росії

Доньки Путіна можуть втратити спадщину. Опозиційний російський політик Костянтин Боровий передбачає, що в результаті "викриття" статків Володимира Путіна, приблизно $1,5-2 трлн, які зараз заховані в проектах, виявляться на світлі. "З'являться проблеми з фінансуванням агентурних мереж і найближчих родичів усіх подільників, доньки можуть залишитися без приданого, а синки без теплих місць у західних компаніях", – впевнений Боровий.

Росія може втратити статус експортера нафти. Поки що про обмеження експорту енергоресурсів не йдеться, адже це б поставило під удар і ситуацію в Європейському Союзі. Однак американці збираються повністю заборонити будь-які інвестиції в енергетичний сектор Росії. А без зарубіжних технологій родовища, які нині працюють, вичерпаються.

Далі або обсяги видобутку будуть різко скорочуватися, або потрібно розробляти більш складні родовища. Там доведеться застосовувати не вертикальне, а горизонтальне буріння. Крім того, для нагнітання тиску потрібно використовувати воду, а для об'єднання пластів – проводити вибухи. Але технологій, які потрібні для такого буріння, у Росії немає. Вона б могла закупити деталі та обладнання у західних країн. Якби не санкції.

І якщо нічого не змінювати, то до 2035-го РФ може втратити 40% видобутку нафти, заявив на форумі "Геологорозвідка-2018" глава Росгеології Роман Панов. Родовища в Західному Сибіру вичерпуються. А щоб заповнити втрати, потрібні нові технології.

Рублю загрожує черговий обвал. У 2018-му для економіки Росії настав "чорний вівторок" лише від новин про введення санкцій. Як тільки США завдадуть удару, компанії по всьому світу почнуть позбуватися від російський акцій, на валютному ринку виникне паніка і рубль впаде.

"Рубль зараз немов сидить на пороховій бочці, яка в будь-який момент здатна вибухнути", – констатує аналітик FxPro Олександр Купцикевич. Великі банки вже готуються до можливої девальвації – про це свідчить їхня поведінка на грошовому ринку, вказує аналітик Райффайзенбанку Денис Поривай.

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Усього проти Росії "обмежувальні заходи" ввели 62 країни світу, враховуючи ЄС, Україну і США. Згідно зі звітом Мінекономрозвитку РФ, йдеться не тільки про санкції, а й про інші механізми (наприклад, спеціальні мита). Офіційно втрати від таких заходів оцінюють у $6,3 млрд.

Що цікаво: в російському міністерстві економрозвитку вважають, що за своїм впливом санкції з боку України займають другу позицію одразу після ЄС. Зв'язки між двома країнами формувалися десятиліттями і ті обмеження, які вже введені, стали потужним ударом по ситуації в Росії. І це при тому, що торгівля з Україною, незважаючи на санкції, триває.

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