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17 березня • оновлено в 10:46
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Шмигаль визнав перед Зеленським повний провал з бюджетом

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Журналістка Соня Кошкіна повідомила, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визнав повний провал з виконанням бюджету за перший квартал 2020 року.

Про це глава уряду нібито заявив, виступаючи на зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу в понеділок, 16 березня. Про це Кошкіна написала в своєму Telegram-каналі.

Провал бюджету

Провал бюджету

"Вчора, виступаючи на зустрічі президента з великим бізнесом, прем'єр Шмигаль визнав: виконання бюджету за перший квартал повністю провалено. Повністю. Мінімум, що ми зараз недоодержимо – 20% надходжень. Далі буде гірше. Перегляд і секвестр неминучі практично", – написала Кошкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

  • "Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

  • 17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровой не проводити ряд витрат до кінця року. Йдеться про так званих незахищених видатках – на розвиток, ремонт і будівництво.

  • Державний бюджет України за січень-лютий 2020 року недоотримав 18 млрд гривень. Зокрема, Державна митна служба тільки за лютий не виконала планові показники на 6,3 млрд гривень.

  • За підсумками січня-лютого 2020 року видатки із загального фонду бюджету України не були профінансовані на 22 млрд гривень. Через це постраждали виплати пільг, субсидій, компенсацій та допомог. Про це повідомив глава Рахункової палати України Валерій Пацкан.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Податки в Україні Держбюджет-2020
Особи
Соня Кошкіна, LB Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України бюджет
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фил филька
фил филька
ну что упорыши начинает до вас доходить что русофобия очень дорогая штука?) экономика не каждой страны это выдержит. а уж экономика самой бедной страны европы тем более.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
На паперти подают не в полную меру7
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