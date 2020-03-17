Шмигаль визнав перед Зеленським повний провал з бюджетом

Журналістка Соня Кошкіна повідомила, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визнав повний провал з виконанням бюджету за перший квартал 2020 року.

Про це глава уряду нібито заявив, виступаючи на зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу в понеділок, 16 березня. Про це Кошкіна написала в своєму Telegram-каналі.

Провал бюджету

"Вчора, виступаючи на зустрічі президента з великим бізнесом, прем'єр Шмигаль визнав: виконання бюджету за перший квартал повністю провалено. Повністю. Мінімум, що ми зараз недоодержимо – 20% надходжень. Далі буде гірше. Перегляд і секвестр неминучі практично", – написала Кошкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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