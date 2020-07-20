Девальвація курсу гривні на 10% допоможе економіці України, – Гетманцев

Поступова девальвація гривні на 10% разом з іншими заходами створить стимули для економіки.

Як передає "Інтерфакс-Україна", таку заяву зробив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 20 липня під час онлайн-конференції аналітичного центру CASE Україна.

"Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%. Це питання, яке має вирішувати Національний банк... Але нічого страшного в поступовому, повільному просіданні гривні в рамках 10% я особисто не бачу", – розповів Гетманцев.

Він не бачить жодних підстав для неконтрольованої емісії або різкої девальвації.

"У нас немає підстав говорити про неконтрольовану емісію або різке падіння курсу гривні. Цього немає в намірах глави НБУ і цього немає в намірах ні у кого з нас", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський не приховує, що Національний банк повинен дозволити гривні обвалитися до 30 грн/$, а інфляція водночас повинна бути близько 11%. Ціни виростуть швидше, подорожчає імпорт, трохи виросте в ціні бензин і навіть комуналка (ціна на газ залежить від курсу).