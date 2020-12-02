У Мінфіні показали величезний дефіцит держбюджету: скільки не вистачило і хто наповнив скарбницю

Дефіцит державного бюджету України в січні-листопаді поточного року склав 111,7 млрд грн. При цьому загальний фонд за цей період зведений з дефіцитом 130,7 млрд грн при плані 236,9 млрд грн.

Про це свідчать оперативні дані Держказначейства, опубліковані на сайті Міністерства фінансів України.

Відзначимо, що місяць тому Мінфін рапортував про дефіцит держбюджету в розмірі 112 млрд грн, в тому числі загального фонду – 120,5 млрд грн при плані 214,2 млрд грн. Всього в держбюджеті-2020 граничний розмір дефіциту визначено в розмірі 298,4 млрд грн, в тому числі загального фонду – 274,5 млрд грн.

Згідно з даними Держказначейства, за 11 місяців 2020 року фактичні державні запозичення до загального фонду казни склали 455, 5 млрд грн або 75,6% від запланованих на цей період. Всього державні внутрішні запозичення за січень-листопад поточного року склали 275,6 млрд грн (78,3% від плану).

Із зовнішніх джерел за цей період залучили 179,9 млрд грн (71,8% від плану). "При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2020 року становили 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 117,3 млрд грн (94,6% плану)", – йдеться в звіті.

Крім того, повідомляється, що вперше з початку року виконано розпис надходжень до загального фонду держбюджету. Так, за січень-листопад 2020 року при плані 802,6 млрд грн до бюджету надійшло 805,9 млрд грн, виконання становить 100,4% або +3,3 млрд грн.

При цьому Державна податкова служба України перевиконала розпис з наповнення загального фонду бюджету на 14,5 млрд грн до 472,8 млрд грн при плані 458,3 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства, за січень-листопад 2020 року видатки загальному фонду державного бюджету склали 940,6 млрд грн, або 90,3% від розпису звітного періоду. "При цьому соціальні витрати, витрати на оборону, на обслуговування боргу, субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовані згідно розпису на підставі платіжних доручень", – йдеться в звіті.

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