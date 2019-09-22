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22 вересня • оновлено в 19:41
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Держбюджет-2020: економіст вказав на проблему з курсом долара

1.8т Читати матеріал російською

В Україні штучно зміцнюється курс гривні, незважаючи на велике боргове навантаження на державний бюджет.

Про це в ефірі ObozTV розповів економіст Євген Невмержицький, коментуючи закладений у проект держбюджету на 2020 рік курс долара 28,2 грн/$.

"Ми спостерігаємо останні 4 місяці, що курс гривні зростає досить істотно. Більш ніж на 3 грн курс виріс відносно долара. Причому економічні чинники навпаки повинні були сприяти тому, щоб цей курс падав", – заявив економіст.

За його словами, курс гривні росте незважаючи на те, що в України пікові навантаження на держбюджет щодо обслуговування зовнішніх боргів.

"Це підтвердження того, що курс гривні у нас складається і підтримується вручну. Це означає дуже висока облікова ставка, дуже висока ставка за облігаціями внутрішньої державної позики. Коригування цих речей дозволяє тримати курс на відповідному рівні", – пояснив експерт.

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Економіст підкреслив, що у Національного банку є всі інструменти для регулювання курсу.

"Що я хочу сказати про цей бюджет – курс гривні зміцнився, він менше 25 грн/$, хоча в бюджеті на цей рік закладено 29,4 грн$. А в бюджеті-2020 – 28,2 грн/$, тобто на 3,2 грн більше, ніж поточний курс", – заявив він.

"Це означає, що для маніпуляцій з валютним курсом у бюджеті закладено еквівалент 4,898 млрд доларів, що може регулюватися Нацбанком разом з Кабінетом міністрів на свій власний розсуд. Так само було закладено і в попередньому бюджеті", – зазначив Невмержицький.

Держбюджет-2020: економіст вказав на проблему з курсом долара

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська гривня в 2019 році посіла друге місце в світі за темпами зміцнення валюти.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Держбюджет-2020 Курс валют
Особа
Євген Невмержицький
Місце
Україна
Теги
долар гривня
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