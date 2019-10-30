Держборг України: названа сума, яку заплатимо у 2020 році

У 2020 році Україна зобов'язана виплатити майже $9 млрд державного боргу.

Про це йдеться в макроекономічному прогнозі "Альфа-Банку" (Україна), передає "УНІАН". Зазначається, що ця сума включає $3,7 млрд за суверенними єврооблігаціями, $2,8 млрд за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті та $1,4 млрд платежів на адресу Міжнародного валютного фонду.

"Аналітики банку зауважили, що забезпечення рефінансування зовнішнього боргу держави завдяки ресурсам міжнародних фінансових організацій і поліпшення доступу до світового ринку капіталу залишається високим пріоритетом фінансово-економічної політики", – сказано в публікації.

За оцінками аналітиків, співвідношення держборгу до ВВП України знизиться з 60,9% у 2018 році до 52,7% у 2020 році. Також експерти прогнозують середньорічний курс гривні до долара США у 2019 році на рівні 27,20 грн/$, у 2020 році – 26,15 грн/$, у 2021 році – 26,65 грн/$.

Держборг України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн. "Діра" складе 95 млрд грн. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

Зміцнення гривні дозволило скоротити загальний обсяг державного та гарантованого боргу більш ніж на 100 млрд грн.

Україна повністю виплатила борг МВФ за програмою stand-by.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!