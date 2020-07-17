Депутати погрожують перекрити дорогу: як на українців вплине скорочення більшості районів

В Україні з 490 районів залишили всього 136: тисячі чиновників по всій країні втратять роботу, бюджети зіллють, а районні ради ліквідують. У деяких селах уже погрожують перекрити дорогу через "рішення з Києва", тоді як самі парламентарі впевнені: реформа правильна.

OBOZREVATEL поспілкувався з представниками ліквідованих районів, авторами ініціативи і незалежними експертами та відповідає на головні запитання про те, до чого призведе "новий етап децентралізації".

Хто втратить роботу?

З 2020 року районних лікарень в Україні не залишиться, всі вони фінансуватимуться через Національну службу здоров'я (з державного бюджету). Також нововведення не вплине і на кількість поліцейських, екстрених служб тощо.

А ось чиновники районних рад постраждають. На них наступного року планують заощадити від 1,4 до 3 млрд грн. В середньому один такий чиновник коштує 133 тис. грн на рік. За оцінками OBOZREVATEL (виходячи з даних бюджетів) з 48,1 тис. працівників районних рад без роботи можуть залишитися близько 10,5 тис. осіб.

Це не тільки чиновники, а й прибиральники, охоронці, секретарі тощо. Голова Іванівської районної Ради Валерій Потієнко розповідає: у нього під скорочення потраплять 13 осіб. Куди їх працевлаштувати – поки не зрозуміло. Але головна проблема – заберуть бюджет. "Зараз у Бюджетному кодексі написано, що гроші з зони відчуження, податки, йдуть у район. Ми, в Іванкові, здебільшого постраждалі від катастрофи. Наш район потрапив під скорочення і нас вирішили об'єднати у Вишгородському районі. Якщо всі гроші підуть їм, це буде несправедливо. Уже зараз депутати кажуть, що готові перекривати дорогу, нехай у Чорнобиль через Славутич їздять, ми все це стримуємо", – розповів OBOZREVATEL Потієнко.

До речі, про те, що потрібно змінити Бюджетний кодекс, кажуть і в Асоціації міст України. Замість районів відрахування повинні отримувати ОТГ, тоді не буде проблем.

Глава райради розповідає: на вибори він все одно піде: в ОТГ або в новий район. У Мінрегіоні ж впевнені: працівники дрібних районних рад просто проїдають бюджети, при цьому роботи через децентралізації у них просто не залишиться. І ось чому:

левову частку повноважень районних рад вже передали в ОТГ (об'єднані територіальні громади);

за великої кількості районів вони фактично дублюють повноваження об'єднаних територіальних громад;

якби реформу не провела зараз, відбулися б вибори і в всіх районах обрали б депутатів.

Нардеп Віталій Безгін розповідає OBOZREVATEL: всі адміністративні послуги (або майже всі) можна буде отримати у своїй територіальній громаді. Мовляв, їхати в район не доведеться. При цьому ексвіцепрем'єр Павло Розенко каже: зараз на рівні районів працюють місцеві органи соцзахисту. Чи передбачено перерозподіл їхніх функцій і чи не вплине укрупнення на якість і швидкість надання послуг – велике запитання.

Де можна отримати послуги від держави? Район тепер буде далі?

Глава ОТГ Славського Володимир Бега розповідає OBOZREVATEL: в його громаді вже зараз надають 85% адміністративних послуг. І до укрупнення районів їздити туди для отримання довідок або оформлення чогось не треба було.

При цьому ексвіцепрем'єр Геннадій Зубко додає: держава передасть ОТГ питання освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, а область – ремонт і будівництво доріг. "Поки у громад є кошти на ремонт комунальних доріг, які перебувають у населених пунктах. Очікуємо, що частина коштів з державного дорожнього фонду буде передана в об'єднані райони і прискориться розвиток інфраструктури", – розповів Зубко.

Нові райони України: в Раді пояснили, що зміниться

Майже всі адміністративні послуги, якщо реформу вдасться реалізувати, можна буде отримати на місцях у Центрі надання адмінпослуг (ЦНАП). Там повинні і вклеювати фотографії, і оформлювати розлучення та соціальні виплати.

Але це за умови, що місцева влада перебере на себе всі функції районів. Є ризики, що вийде це не в усіх, найближчий центр адміністративних послуг виявиться далі, ніж закрита районна адміністрація.

А як відбудуться місцеві вибори?

Українці права голосу не позбудуться: вони зможуть обирати депутата своєї місцевої громади, депутата обласної ради та депутата районної ради. А ось район, можливо, перейменують. Наприклад, якщо раніше мешканці Іванкова вибирали депутатів Іванківської райради, то тепер голосуватимуть за членів Вишгородської райради.

Чи доведеться міняти реєстрацію та місце народження в паспорті?

Ні, всі документи залишаються чинними. І документи, що підтверджують право власності на нерухомість, і паспорт. Тобто українцям міняти нічого не доведеться.

Є окреме правило для юридичних осіб – вони з часом повинні переоформити папери із зазначенням правильної назви району. Наголосимо, за таким самим принципом відбувалася процедура перейменування вулиць, міст і областей. У паспортах українців досі вказані вулиці Леніна, Дзержинського, міста Дніпропетровськ і Дніпродзержинськ. Хоча ці назви, як і десятки інших, вже давно замінили.

Саму ідею укрупнення районів підтримують навіть ті, хто зараз працює в радах. Однак важливо при цьому, щоб люди просто не позбулися робочого місця: наприклад, свою ж роботу вони можуть виконувати в об'єднаних громадах або розширених адміністраціях.

Крім того, якщо всі повноваження передають в ОТГ і області, правильно було б внести зміни і до Бюджетного кодексу. Інакше по всій країні доведеться "гасити пожежі", коли депутати слідом за своїми кабінетами підуть перекривати дороги.