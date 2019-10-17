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17 жовтня • оновлено в 13:15
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Делегація України вперше зустрілася з МВФ щодо нової програми: з'явилися подробиці

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Українська делегація у Вашингтоні зустрілась із заступником директора Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном.

Про це голова Нацбанку Яків Смолій повідомив в Twitter. "Перша із зустрічей з МВФ відбулася сьогодні (16 жовтня, - Ред.). Разом з керівниками Мінфіну і Мінекономіки спілкувалися із заступником директора МВФ Девідом Ліптоном. Переговори про нову довгострокову програму співпраці тривають", – написав Смолій.

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Делегація України вперше зустрілася з МВФ щодо нової програми: з'явилися подробиці

twitter.com

Делегація України вперше зустрілася з МВФ щодо нової програми: з'явилися подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

  • Пізніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена поточна кредитна програма.

  • При цьому економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з МВФ після закінчення нової програми, оскільки через 1-1,5 року вдарить чергову кризу.

  • 26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

  • Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, мова йде про боротьбу з корупцією і зменшенні ролі олігархів у економіці.

  • Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступник глави Національного банку Катерина Рожкова.

  • Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде тривати. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.

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Теми
кредитування України Інвестиції в Україну
Особа
Яків Смолій
Місце
Україна
Теги
МВФ кредит макрофінансова допомога
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