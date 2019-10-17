Делегація України вперше зустрілася з МВФ щодо нової програми: з'явилися подробиці

Українська делегація у Вашингтоні зустрілась із заступником директора Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном.
Про це голова Нацбанку Яків Смолій повідомив в Twitter. "Перша із зустрічей з МВФ відбулася сьогодні (16 жовтня, - Ред.). Разом з керівниками Мінфіну і Мінекономіки спілкувалися із заступником директора МВФ Девідом Ліптоном. Переговори про нову довгострокову програму співпраці тривають", – написав Смолій.
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Перша із зустрічей з #МВФ відбулася сьогодні. Разом із очільниками @MinFin_Ukraine та @mineconomdev спілкувалися із заступником директора @IMFNews Девідом Ліптоном @Lipton_IMF. Переговори про нову довгострокову програму співпраці тривають. pic.twitter.com/ZxzNnAEaLG— Yakiv Smolii (@YSmolii) 16 жовтня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.
Пізніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена поточна кредитна програма.
При цьому економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з МВФ після закінчення нової програми, оскільки через 1-1,5 року вдарить чергову кризу.
26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.
Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, мова йде про боротьбу з корупцією і зменшенні ролі олігархів у економіці.
Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступник глави Національного банку Катерина Рожкова.
Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде тривати. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.
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