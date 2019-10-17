Делегація України вперше зустрілася з МВФ щодо нової програми: з'явилися подробиці

Українська делегація у Вашингтоні зустрілась із заступником директора Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном.

Про це голова Нацбанку Яків Смолій повідомив в Twitter. "Перша із зустрічей з МВФ відбулася сьогодні (16 жовтня, - Ред.). Разом з керівниками Мінфіну і Мінекономіки спілкувалися із заступником директора МВФ Девідом Ліптоном. Переговори про нову довгострокову програму співпраці тривають", – написав Смолій.

twitter.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram