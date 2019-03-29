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Дефіцит на $250 млн: "діра" у платіжному балансі України зросла майже вчетверо

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Дефіцит платіжного балансу України у лютому 2019 року зріс до 248 млн доларів.

У порівнянні з січнем цей показник зріс у 3,6 рази, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на попередні дані Національного банку.

При цьому в НБУ зазначили, що у 2018 році в лютому платіжний баланс був зведений з профіцитом у 253 млн доларів.

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Згідно з даними регулятора, зафіксований у січні профіцит поточного рахунку в розмірі 527 млн доларів у лютому змінився дефіцитом через розширення дефіциту торгівлі товарами.

У результаті за підсумками двох місяців 2019 року дефіцит платіжного балансу зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 61,2% — до 316 млн доларів.

Дефіцит на $250 млн: "діра" у платіжному балансі України зросла майже вчетверо

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе досягти поставленої мети.

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Місце
Україна
Тег
НБУ
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Курсы чистильщиков унитазов станут самыми популярными)))
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Livesey David
Livesey David
Ну вот, буквально полшага осталось до вступления в Евросоюз, хехехе.
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