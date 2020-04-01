Дефіцит бюджету України може зрости до 8%: у НБУ пояснили наслідки

У НБУ заявили, що в 2020 році дефіцит бюджету може зрости з 2% до 8%, але це не становить загрози для макрофінансової стабільності.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає "Економічна правда". За його словами, короткострокове збільшення дефіциту державного бюджету є інструментом подолання наслідків економічної кризи.

Економіка України

"Розрахунки уряду показують зростання дефіциту державного бюджету у 2020 році з 2% до 8%. Так, це значне зростання, але потім економіка відновиться. Короткострокове зростання дефіциту бюджету на один рік не є великою проблемою", – повідомляє Сологуб.

За його словами, в порівнянні з іншими країнами, що розвиваються, з точки зору бюджету у України не така погана ситуація.

"У нас є доступ до допомоги від інших донорів, не потрібно вести довгих переговорів. Потрібно зробити те, що давно потрібно було зробити, і отримати доступ до фінансування", – пояснив він.

Також за словами Сологуба співвідношення держборгу до ВВП може збільшитися до 70%

"Співвідношення держборгу до ВВП може збільшитися з 50% до 60-70%. Якщо наступного року економіка повернеться до зростання, то воно може становити 10 відсотків, а реальне - 3 відсотка. Тоді ми повернемося до зниження співвідношення держборгу до ВВП", – резюмує топ-менеджер НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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