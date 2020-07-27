Дефіцит бюджету України досяг рекордної позначки: кожна четверта гривня кредитна

Дефіцит бюджету України у 2020 році досягнув рекордних за останні 5 років 300 млрд грн. А майже кожна четверта гривня видатків – це кошти, не зароблені, а взяті в борг.

Про це свідчить аналіз державної скарбниці, йдеться в публікації на "Економічній правді". Причина – у коронакризі, через яку надходження до бюджету впали, а видатки навпаки – зросли.

Через це у квітні 2020 року парламент підтримав пропозиції уряду зі змін до держбюджету:

Ці зміни полягали у зниженні доходів на 120 млрд грн – до 975 млрд грн. Зокрема, був зменшений план податкових надходжень на 143 млрд грн.

Водночас видатки зросли на 82,4 млрд грн до 1 266 млрд грн. Відповідно, дефіцит збільшився більш ніж утричі: з 96 млрд грн до 298 млрд грн.

"Це означає, що майже кожна четверта гривня видатків державного бюджету у 2020 році повинна фінансуватися через залучення нових боргів (з урахуванням місцевих бюджетів це співвідношення буде меншим). Це також найбільший рівень загального дефіциту з 2016 року", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, державний бюджет України за січень-липень 2020 року виконали всього на 92,2% (мінус 47,8 млрд грн). Про це йдеться в матеріалах Державної казначейської служби.

Україні в 2020-му доведеться брати нові кредити, без них упоратися з погашенням та обслуговуванням уже взятих боргів не вийде.