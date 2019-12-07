Дедлайнів немає: Гончарук зробив заяву по МВФ

Між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) не існує дедлайнів по досягненню домовленості про нову програму.
Про це в інтерв'ю РБК -Україна розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Україна прагне завершити переговори з МВФ якомога швидше. Прем'єр очікує, що домовленості на технічному рівні між сторонами будуть досягнуті найближчим часом. При цьому ніяких дедлайнів в даному питанні перед Україною не стоїть.
"Дедлайн, звичайно, ніяких немає. У України був дуже різний досвід отримання програм МВФ. Головне - ми знаходимося з ними в постійному діалозі та роботі", - повідомив прем'єр-міністр.
Гончарук зазначив, що після укладення трирічної програми МВФ ресурси стануть автоматично дешевше для України.
"Для багатьох людей в світі це маркер, що Україна - солідний партнер, який буде приймати ризики на себе", - розповів він.
Як писав OBOZREVATEL :
На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році. Фінальні платежі склали загалом $156 млн у доларовому еквіваленті.
26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.
Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, мова про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.
Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова.
Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде тривати. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.
Україна може завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом в 2023 році, повідомляла Маркарова в кінці листопада.
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