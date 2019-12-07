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7 грудня • оновлено в 17:11
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Дедлайнів немає: Гончарук зробив заяву по МВФ

1.9т
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Між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) не існує дедлайнів по досягненню домовленості про нову програму.

Про це в інтерв'ю РБК -Україна розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Україна прагне завершити переговори з МВФ якомога швидше. Прем'єр очікує, що домовленості на технічному рівні між сторонами будуть досягнуті найближчим часом. При цьому ніяких дедлайнів в даному питанні перед Україною не стоїть.

Дедлайнів немає: Гончарук зробив заяву по МВФ

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"Дедлайн, звичайно, ніяких немає. У України був дуже різний досвід отримання програм МВФ. Головне - ми знаходимося з ними в постійному діалозі та роботі", - повідомив прем'єр-міністр.

Гончарук зазначив, що після укладення трирічної програми МВФ ресурси стануть автоматично дешевше для України.

"Для багатьох людей в світі це маркер, що Україна - солідний партнер, який буде приймати ризики на себе", - розповів він.

Як писав OBOZREVATEL :

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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