Українцям масово продають фальшиву ікру: як правильно вибрати і не стати жертвою обману

В Україні в інтернеті масово продають фальшиву ікру, а в супермаркетах її якість часто не відповідає заявленій. Продукт виготовляють із замороженої сировини, додають велику кількість консервантів, а іноді зберігають із порушенням температурного режиму.

Про те, де краще купувати ікру і як відрізнити справжній продукт від підробки – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В інтернеті близько 80% ікри – фальшивка, а продукт може надійти вже зіпсованим

Абсолютна більшість ікри, що продається в інтернеті – фальсифікат. Якщо вам пропонують надіслати "баночку" Новою поштою, найімовірніше, це в кращому разі білкова ікра. Річ у тім, що справжній виробник або продавець, який піклується про своє ім'я, ніколи не погодиться доставляти продукт поштою.

Ікра має зберігатися за температури від мінус двох до мінус чотирьох градусів, цей режим неможливо дотримати в разі поштового пересилання. "Ми проводили дослідження ікри, в торгових мережах виявили порушення, але це була справжня ікра. В інтернеті близько 80% продукції – фальсифікат", – розповіла OBOZREVATEL керівниця відділу тестувань Центру експертиз ТЕСТ Ніна Кальдій.

Єдиний варіант – купити в мережі справжню продукцію: якщо в компанії є свій фірмовий магазин, в інтернеті можна зробити попереднє замовлення, а забрати ікру прямо з холодильника. В Україні діють державні стандарти якості, які встановлюють вимоги до продукту.

Ікру можна виготовляти з лососевих риб: горбуші, кети, кижуча, нерки, сими, чавичі. Продукція першого сорту повинна відповідати таким характеристикам: чисті ікринки одного кольору, які легко відділяються одна від одної. Допускається слабкий присмак гіркоти і гостроти, не більш ніж 6% солі.

Ікра повинна легко розпадатися на ікринки Pixabay

"Найпоширеніші порушення, які трапляються в продукції із супермаркетів: недовага і порушення хімічного складу. "Перша – недовага. Це найпростіше. Якщо один грам не докладати в кожну баночку, можна добре заробити. Бувають порушення, пов'язані з консервантами. Буває так, що виробник вказав один консервант, виявили в складі три консерванти. Консерванти мають свою норму. Є гранична концентрація", – розповідає Кальдій.

Але навіть із правильним складом ікра може бути неякісна та несмачна. Часто ікру виготовляють із замороженої сировини, внаслідок уже в банках продають ікру, що лопнула, з великою кількістю рідини.

Як правильно купити ікру й розпізнати справжній продукт

Перше – купувати там, де можуть дотримуватися умов зберігання: у фірмових магазинах або торгових мережах. Прямо на прилавках можна перевірити температурний режим (часто в холодильниках є градусники). Крім того, варто перевірити і "вік" баночки (не повинен бути більш ніж 12 місяців).

Друге – не купувати ікру без маркування або з Росії. Закон забороняє продавати в Україні російський продукт. І якщо він вже потрапляє на прилавок, можна сміливо стверджувати, що це контрафакт.

Ікра не може продаватися в баночках без маркування Live24.ru

Третє – не купувати дешевий продукт і прислухатися до "хлюпання" в баночках. "Ікру, у якої закінчився термін зберігання, перефасовують, вона реалізується в баночках, часто за акційними цінами, як вироблена цього сезону. Така ікра буде хлюпати під час струшування, а в ікринок будуть тріснуті оболонки. Вона буде дешевою, але це продукт, який, крім шкоди, нічого хорошого нам не принесе", – розповіла OBOZREVATEL професорка кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко.

Якщо ви вже придбали ікру, то розпізнати справжню можна за допомогою простого експерименту: залити невелику кількість продукту гарячою водою. Якщо рідина стане молочного кольору, значить, ікра справжня. Якщо вода стане рожевою або не змінить колір – підробка. Крім того, справжня ікра лопається прямо на зубах, а білкова – жується.

Як розпізнати справжню ікру.

До речі, порушення вмісту консервантів у невеликій кількості на здоров'я не вплине. До того ж, якщо ви купили фальшиву ікру (яка насправді зроблена із желатину і водоростей), то додавання великої кількості барвників та ароматизаторів може викликати харчову алергію, додають експерти.

Також краще купувати невелику кількість ікри: якої вистачить родині рівно на один-два рази. У такому разі можна не хвилюватися, що через порушення температурного режиму в домашніх умовах ікра зіпсується.

Дізнатися про те, чим шкідливе фальсифіковане масло і як із 70% підробок розпізнати справжній продукт – читайте тут.