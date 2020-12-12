CША можуть перетворити "Північний потік-2" в пам'ятник на дну моря, – радник глави "Нафтогазу"

Нові санкції США проти "Північного потоку-2" можуть перетворити газопровід в пам'ятник на балтійському дні вартістю в $10 млрд.

Про це своїй статті на ЕП написала радник глави "Нафтогазу" Олена Зеркаль. "Навіть якщо росіянам, попри власну технологічну неспроможність, вдасться завершити газопровід, він так і лежатиме на балтійському дні пам’ятником трубі вартістю майже $10 млрд", – написала вона.

Нові санкції, які передбачені в проєкті оборонного бюджету на 2021 рік, зачеплять всі компанії, які будь-яким чином беруть участь в трубоукладальних роботах. Крім того, санкції розширять на компанії, які вирішуватися оформити страховку або сертифікують учасників "Північного потоку-2".

"Найбільш цікавими тут є дві бюрократичні пастки, які США підготували для росіян, – страхування і сертифікація. Так сталося в цивілізованому світі, без страхування судно не зайде в порт. А з новим пакетом санкцій жодна серйозна організація таких послуг проєкту не надасть" , – пояснює Зеркаль.

Відзначимо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" зупинили ще наприкінці 2019-го. Тоді США ухвалили санкції проти всіх компаній, які займатимуться прокладкою труб для Росії. Міжнародні підприємства відмовилися від співпраці з російським проєктом і "Газпрому" довелося шукати можливість завершити будівництво самостійно.

Уже 2021-го США можуть вжити санкції проти страхових і сертифікаційних компаній, які захочуть працювати з "Північним потоком-2". А це означає, що якщо "Газпром" і зможе сам добудувати газопровід, запустити його не вдасться.

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