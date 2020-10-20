Covid-19 можна заразитися через гривні, дезінфекцію не проводять, – банкіри

Коронавірус може виживати на банкнотах до 28 днів за температури 20 градусів Цельсія. Однак українські банки, незважаючи на рекомендації НБУ, не займаються знезараженням банкнот.

Про це з посиланням на анонімні розмови з банкірами повідомило видання UBR. Так, співробітники деяких банків на умовах анонімності розповіли, що насправді ніхто всередині банків, по суті, не дбає про знезараження саме банкнот, мовляв, НБУ роздав рекомендації, а ви що хочете, те й робіть.

Уся справа в тому, що купюри, які привезли інкасатори, не можуть бути перераховані касиром й оприбутковані до їхнього знезараження. Їх попередньо необхідно помістити в приміщення, яке повинно мати спеціальний статус – це має бути сховище, окреме від основного, де банкноти мають перебувати під ультрафіолетом певний час.

"А це означає, що і потрапити на коррахунки банків ці кошти не можуть. Гроші не працюють. Їх не можна, наприклад, покласти на overnight (послуга короткострокового "нічного" кредиту – ред.). Банк зазнає збитків. Як тільки вийшли ці рекомендації НБУ, ми обговорювали, як їх виконувати. А ніяк", – розповідають співробітники банків.

За інформацією радника голови правління Кредитвест Банку Василя Невмержицького, спеціальну противірусну обробку банки не застосовують. Проблема в тому, що це досить дорога і громіздка техніка, щоб нею можна було оснастити хоча б головні офіси і філіали. Хоча таке обладнання є в Нацбанку.

"Раніше в Нацбанку заявляли, що банкноти знезаражуються і під час упаковки додатково піддаються температурному шоку в печі. Тому з певним ступенем упевненості можна говорити про те, що пачки банкнот з маркуванням НБУ на пакувальної стрічки безпечні з точки зору вірусів і бактерій", – вважає Невмержицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НБУ заявляли: гривневі банкноти будуть знезаражуватися, вони два тижні перебуватимуть у спеціальних сховищах, щоб співробітники Національного банку України не постраждали через епідемію коронавірусу.