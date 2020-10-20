Чи варто позбуватися доларів і коли краще купувати: аналітик дав поради українцям

В Україні найближчими тижнями курс долара може плавно перейти до позначки в 28,5 грн/$, тому для продажу нині не найкращий час. З іншого боку, якщо вам потрібно придбати валюту, краще робити це невеликими порціями на тиждень, тому що в січні гривня може зміцнитися.

Таку пораду OBOZREVATEL озвучив аналітик Єгор Комов. "Якщо у вас немає потреби, я не радив би продавати нині долари. Для купівлі завжди діє одне правило: купувати потрібно рівними порціями, раз на місяць, краще в середині місяця. Якщо вам потрібно купити 10 тисяч доларів, купуйте п'ять місяців по дві тисячі. Якщо потрібно через два місяці, то краще купувати відразу, якщо цієї миті немає ажіотажного попиту", – розповідає аналітик.

Зазначимо, що у 2016-му мінімальний курс долара (23,36 грн/$) було зафіксовано 13 січня. Водночас уже в кінці лютого американська валюта сягнула річного максимуму і злетіла в ціні до 27,24 грн/$. У 2017-му найнижчий курс долара був у серпні, а високий – у грудні. У 2018-му вигідно було купувати валюту в кінці січня, а продавати – у кінці березня.

"Ситуація на валютному ринку дуже залежить і від зовнішніх факторів, і від новин, і від політичної ситуації. Якщо хочете мінімізувати ризики, дробіть угоду. А якщо хочете заробити на різниці валют – краще навіть не намагатися", – радить Комов.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Поки світові аналітики очікують курс трохи більший за 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому коштуватиме наступного року приблизно 29,1 грн/$.

Володимир Мазуренко спрогнозував, що долар у 2021-му може в деякі дні сягнути 30 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що немає жодної підстави для стрибків курсу долара в Україні до 32-33 грн цьогоріч навіть за нинішнього рівня інфляції.