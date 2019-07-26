Через Росію? В Грузії обвалилася валюта

Національний банк Грузії зафіксував новий антирекорд, встановивши обмінний курс ларі до долара в розмірі 2,9171 ларі/$.

Про це з посиланням на сайт грузинського регулятора повідомляє "Ліга. Фінанси". У порівнянні з попереднім значенням, курс грузинської національної валюти знизився на 0,3%, а з початку року ларі впав на 8,4%.

До цього черговий історичний мінімум зафіксували 9 липня. Тоді курс грузинської валюти опустився до 2,9096 ларі/$.

Грузинська національна валюта була введена в обіг 2 жовтня 1995 з курсом 1,3 ларі/$.

Курс ларі впав Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз Грузія і Росія перебувають у протистоянні і наклали одна на одну економічні санкції. Росія вимагає від Грузії усунути загрози для безпеки своїх громадян, щоб між країнами знову почали літати пасажирські літаки.

Протистояння почалася 20 квітня член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що викликало хвилю протестів.

Також в результаті заборони російським авіакомпаніям літати в Грузію страждають самі росіяни. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Проф. Преображенський. Він підкреслив, що в результаті такого рішення президента Росії Володимира Путіна збитки російських авіакомпаній можуть скласти 2,5-3 млрд. Рублів.

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