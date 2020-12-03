Завдяки рекордному курсу біткоїна ті, хто виробляє їх на комп'ютерах, заробили пів мільярда

Дохід майнерів (займаються виробництвом) біткоїна в листопаді становив $521 млн, перевищивши виторг жовтня на 47,9%. Серед основних причин зростання прибутку – зростання курсу біткоїна.

Про це повідомляє видання Cryptor. Увесь листопад майнінг криптовалют ішов із більш високою рентабельністю й надприбутком завдяки істотному зльоту курсу біткоїна на 46%.

Тренд криптовалют, який стрімко зростає, забезпечив активність трейдерів. Перелічені фактори вивели прибутковість майнінгу біткоїна на річні максимуми 2020-го, повністю знівелювавши наслідки зменшення винагороди. У травні 2020-го відбулося чергове подвійне зниження винагороди за блок до 6,25 біткоїна.

Загалом зниження винагороди й поява ASIC-майнерів (спеціальні комп'ютери) знизили потенційну прибутковість галузі. На піку вартості біткоїна в 2017-му манери заробляли більше ніж $1 млрд.

Майнінг, також видобуток – діяльність зі створення нових структур для забезпечення функціонування криптовалютних платформ. За створення чергової структурної одиниці зазвичай передбачено винагороду завдяки новим одиницям криптовалют і/або комісійних зборів.

1 грудня 2020-го курс біткоїна досяг історичного максимуму в 19 959 доларів за монету. Відповідно, криптовалюта подолала попередній рекорд у 19 686 доларів, який зафіксували напередодні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.