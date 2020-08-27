Через протести курс білоруського рубля впав на 10%

Курс білоруського рубля продовжив падіння на тлі протестів у країні. У четвер, 27 серпня, вартість долара піднялася до 2,7 BYN, а з початку виборів національна валюта обвалилася майже на 10%.

Про це свідчать дані білоруських банків і обмінників.

Коливання кращих курсів myfin.by

Курс валют в Мінську 27 серпня myfin.by

Офіційний курс Національного банку РБ становить 2,64 білоруських рубля за долар.

Як змінився офіційний курс валют в Білорусі за місяць nbrb.by

Біржовий курс на порталі investing.com становить 2,65 білоруських рубля за долар.

Курс білоруського рубля на біржі investing.com

Як рубль упав після виборів

Обвал білоруської валюти стався після початку протестів, пов'язаних з непрозорими виборами і вкрай жорсткими діями силовиків щодо протестувальників.

Для порівняння, напередодні виборів в суботу, 8 серпня, середній курс продажу долара в банках Мінська становив 2,48 BYN/$. У четвер, 27 серпня, щоб купити валюту мінчани доведеться заплатити за долар уже 2,71 рубля.

Тобто, за неповні чотири тижні білоруська валюта впала майже на 10%.

Офіційний курс гривні на сайті НБУ – 10,29 грн/1 BYN, тоді як 8 серпня він складав 11,34 грн/1 BYN. Тобто, вартість рубля впала на 1,05 грн.

Яким був курс валют напередодні виборів 8 серпня myfin.by

Курс валют в банках Мінська 27 серпня myfin.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 25 серпня, вартість білоруського рубля впала до 2,65 за долар, тоді як минулої п'ятниці він був на рівні 2,5 BYN/$.

Добробут українців із урахуванням тіньових доходів і спотвореної статистики не гірший, ніж у білорусів. Водночас за рівнем мінімальної заробітної плати Україна значно випереджає сусідню державу. Міф про те, що білоруси через акції протестів можуть повторити "український сценарій" і опинитися в ситуації економічного колапсу, не відповідає дійсності.