Через протести курс білоруського рубля впав на 10%.
Курс білоруського рубля продовжив падіння на тлі протестів у країні. У четвер, 27 серпня, вартість долара піднялася до 2,7 BYN, а з початку виборів національна валюта обвалилася майже на 10%.
Про це свідчать дані білоруських банків і обмінників.
Коливання кращих курсів myfin.by
Курс валют в Мінську 27 серпня myfin.by
Офіційний курс Національного банку РБ становить 2,64 білоруських рубля за долар.
Як змінився офіційний курс валют в Білорусі за місяць nbrb.by
Біржовий курс на порталі investing.com становить 2,65 білоруських рубля за долар.
Курс білоруського рубля на біржі investing.com
Обвал білоруської валюти стався після початку протестів, пов'язаних з непрозорими виборами і вкрай жорсткими діями силовиків щодо протестувальників.
Для порівняння, напередодні виборів в суботу, 8 серпня, середній курс продажу долара в банках Мінська становив 2,48 BYN/$. У четвер, 27 серпня, щоб купити валюту мінчани доведеться заплатити за долар уже 2,71 рубля.
Тобто, за неповні чотири тижні білоруська валюта впала майже на 10%.
Офіційний курс гривні на сайті НБУ – 10,29 грн/1 BYN, тоді як 8 серпня він складав 11,34 грн/1 BYN. Тобто, вартість рубля впала на 1,05 грн.
Яким був курс валют напередодні виборів 8 серпня myfin.by
Курс валют в банках Мінська 27 серпня myfin.by
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 25 серпня, вартість білоруського рубля впала до 2,65 за долар, тоді як минулої п'ятниці він був на рівні 2,5 BYN/$.
Добробут українців із урахуванням тіньових доходів і спотвореної статистики не гірший, ніж у білорусів. Водночас за рівнем мінімальної заробітної плати Україна значно випереджає сусідню державу. Міф про те, що білоруси через акції протестів можуть повторити "український сценарій" і опинитися в ситуації економічного колапсу, не відповідає дійсності.
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