Через падіння цін на нафту бюджет РФ отримає нечувані збитки

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

Таку цифру в результаті коригувань з урахуванням вартості бареля нафти в $20 отримали в уряді РФ, повідомили "Известия". При цьому ще в лютому, коли вартість нафти планувалась на рівні $57,7/барель, Кремль збирався отримати вийти "в плюс" – на 900 млрд рублів.

Падіння доходів Росії

Очікується, що доходи бюджету РФ складуть 15,2 трлн руб. Однак, за даними видання, тут не врахована угода купівлі акцій Ощадбанку у ЦБ. Через неї витрати виростуть до 20,8 трлн руб. Таким чином, дефіцит бюджету склав близько 5,6 трлн руб.

Заповнювати дірку в бюджеті Росія збирається декількома шляхами. Так, 2 трлн рублів "проїдять" з Фонду національного добробуту, 1 трлн знайдуть в додаткових джерелах, а решту грошей позичать на ринку.

При цьому навіть такий сценарій вважається не найгіршим. Видання пише, що доходи бюджету РФ можуть впасти ще більше через зниження споживчого попиту. А це значить, що в казну надходитиме менше ПДВ – головного джерела доходів, не пов'язаного з продажем нафти і газу.

"Додатковий ризик – падіння економіки Китаю, додали в Центрі стратегічних розробок. Станом на лютий індекс виробництва в Китаї знизився більш ніж на 15%. При цьому КНР займає близько 13% в структурі російського експорту, підкреслили там", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування сировини на 20 млн барелів.

Підписання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

Вартість американської нафти марки WTI в понеділок, 20 квітня, впала нижче рівня до $ 14,47 за барель. Це мінімум з 1999 року.

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