Через коронавірус: Лагард дала похмурий прогноз економіці Європи

Економіка Європи через пандемію коронавируса може впасти на 15%.

Про це заявила глава Європейського центробанку Крістін Лагард під час наради з главами 27 держав у четвер, 23 квітня, передає Reuters з посиланням на джерело. На її думку, заходи, які приймають керівництва країн – недостатні і запізнілі.

"На питання про коментарі Лагард джерело сказало, що вона представила "похмурі перспективи: спад в діапазоні 5-15%", – йдеться в публікації.

Прогноз Лагард

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні, як і в ряді інших країн, дефіцит бюджету зріс до 7,5% у зв'язку з карантином, введеному через спалах коронавірусу.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують в 2020 році падіння світового ВВП на 1,9% через епідемію коронавірусу.

Нацбанк України знизив облікову ставку з 10% до 8%. Також там оголосили, що очікують скорочення ВВП на 5% і прискорення інфляції до 6%.