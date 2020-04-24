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24 квітня • оновлено в 11:01
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Через коронавірус: Лагард дала похмурий прогноз економіці Європи

1.5т
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Економіка Європи через пандемію коронавируса може впасти на 15%.

Про це заявила глава Європейського центробанку Крістін Лагард під час наради з главами 27 держав у четвер, 23 квітня, передає Reuters з посиланням на джерело. На її думку, заходи, які приймають керівництва країн – недостатні і запізнілі.

"На питання про коментарі Лагард джерело сказало, що вона представила "похмурі перспективи: спад в діапазоні 5-15%", – йдеться в публікації.

Прогноз Лагард

Прогноз Лагард

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні, як і в ряді інших країн, дефіцит бюджету зріс до 7,5% у зв'язку з карантином, введеному через спалах коронавірусу.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують в 2020 році падіння світового ВВП на 1,9% через епідемію коронавірусу.

Нацбанк України знизив облікову ставку з 10% до 8%. Також там оголосили, що очікують скорочення ВВП на 5% і прискорення інфляції до 6%.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Крістін Лагард
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Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

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