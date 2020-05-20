Через коронакризу в Росії впала економіка: підраховано збитки

Через коронакризу та нафтову війну ВВП Росії впав майже на третину і зможе відновитися не раніше 2022 року.

Ці два негативних фактори майже рівні за силою, сказанно в публікації німецького видання Handelsblatt.

Падіння ВВП Росії

"У квітні номінальний ВВП Росії впав на 28%, йдеться в щомісячному звіті міністерства фінансів. Згідно нього, вартість всіх вироблених товарів і послуг склала близько 6,3 трлн рублів (майже 80 млрд євро), що на 2,4 трлн рублів менше порівняно з квітнем 2019 року", – йдеться в статті.

А з урахуванням втрати рублем близько 15% вартості щодо євро і долара, в міжнародному порівнянні падіння виявляється ще більш значним. "Погані показники місяця були очікуваними. У порівнянні з березнем ВВП взагалі впав на третину", – написало видання.

У матеріалі нагадують, що у квітні 2019 року барель нафти російської марки Urals коштував $71,5, а цього року його ціна склала лише $18,2 долара. За словами старшого економіста Oxford Economics Євгенії Слєпцової, втрати економіки РФ від карантину і від нафтової війни співвідносяться приблизно як 3:2.

Ослаблення карантину має допомогти Росії в період кризи. Однак на повну силу російська економіка не запрацює ще довго.

"Ресторани і готелі залишаться закритими як мінімум до червня. Хоча нафтова галузь і радіє повільному зростанню цін, з початку травня для їхньої підтримки їй довелося скоротити виробництво. Оскільки багато бурових установок застаріли, вже зараз ясно, що не на всіх родовищах можна буде відновити видобуток", – сказано в публікації.

За прогнозом, до докризового рівня російський ВВП повернеться, ймовірно, тільки в 2022 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на нафту позначиться на економіці Росії, негативні наслідки падіння якої ляжуть повністю на плечі пересічних росіян.

Запаси резервів Росії у зв'язку з економічною кризою, викликаною коронавірусом і падінням цін на нафту, можуть вичерпатися протягом року, при цьому Кремль допускає критичні помилки в управлінні економікою.

Російський "Газпром" через обвал рубля вперше за останні 10 років в I кварталі 2020 року одержав збитків на 306 млрд рублів (приблизно $4,135 млрд).