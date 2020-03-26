Через карантин без зарплат в Україні залишаться 2 млн осіб – вчена

В Україні як мінімум до кінця карантину, 24 квітня, близько двох мільйонів осіб тимчасово залишаться без зарплати. Це співробітники тих сфер, який змушені були тимчасово закритися, а своїх співробітників відправити у неоплачувану відпустку.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко. Як наслідок, це вплине і на рівень соціального невдоволення, на рівень бідності і навіть на кількість самогубств.

"Точних досліджень зараз немає. Думаю, це торкнеться близько 2 млн осіб, цифра може бути і вище, з урахуванням високого рівня тіньової зайнятості. Коли людина різко втрачає дохід, і це триває протягом двох місяців, без додаткової підтримки це може стати великим ударом. тут обов'язково повинна бути підтримка і з боку місцевої влади, і з боку уряду. Може статися навіть зростання числа самогубств", – розповіла Лідія Ткаченко.

Відзначимо, згідно із законом відправити у неоплачувану відпустку українців не можуть, зазначає заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін. Ст. 13 КЗпП передбачає два випадки:

Підприємство змушене робити паузу через простій. Тоді за законом працівників повинні відправити по домівках і виплачувати їм 2/3 голого окладу. Це може бути навіть сума менша за мінімальну зарплату.

Роботодавець не може забезпечити безпеку і змушений через це закритися. У цьому випадку закон передбачає, що працівникові виплатять за кожен місяць такого карантину середню зарплату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі кілька років в світі з'явиться 6,1 млн нових робочих місць. Їх створять 96 нових робочих професій, які об'єднують як сучасні цифрові технології, так і людська праця.

Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їх співробітникам доведеться шукати нову роботу.

У 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу айтішники, продажників, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, Шиномонтажник або робочому (слюсарю, штукатуру, вантажникові і так далі).

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