Головна Новини
4 квітня • оновлено в 09:39
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Через дешеву нафту Росія до травня втратить $1 млрд: у Кремлі забили на сполох

2.2т
Читати матеріал російською

Через обвал цін на нафту бюджет Росії, розрахований виходячи з високої вартості сировини, за березень і квітень недоотримає понад $1 млрд.

Зокрема, у квітні 2020 року до казни не потрапить 55,8 млрд рублів (близько $729 млн). Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну Росії.

Нагадаємо, що вартість російської нафти сорту Urals впала до $10 за барель. Це найменший рівень з 1999 року. Тоді як бюджет РФ на найближчі три роки було сформовано з розрахунку, що Urals коштуватиме $42,4 за барель.

Втрати бюджету РФ через нафту

Втрати бюджету РФ через нафту

За підсумками березня бюджет РФ через це вже недоотримав 22 млрд рублів (це близько $287 млн). Таким чином, через падіння цін на нафту втрати Росії лише за два місяці складуть понад $1 млрд.

Щоб покрити нестачу в казні на 77,8 мілрд рублів, Мінфін РФ на цю суму з 7 квітня по 12 травня продаватиме долари – на 3,5 млрд руб кожен день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Путін заявив, що Росія готова до нових домовленостей щодо обмеження видобутку нафти в рамках ОПЕК+.

Росія програла нафтову війну ще до того, як Саудівська Аравія почала в повну силу тиснути на "наддержаву". Більш того – тепер РФ буде змушена виплачувати контрибуцію як сторона, що програла.

Президент Росії Володимир Путін визнав, що бюджет країни провалиться, якщо ціна на нафту не підніметься вище 42 доларів за барель.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нафта криза
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
3
13
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ничего. У нас останется еще примерно около 700 млрд долларов. Как нибудь протянем.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Вот любит Смехдержава чужие деньги считать )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлод*билы, а вам-то какое дело?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги