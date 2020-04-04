Через дешеву нафту Росія до травня втратить $1 млрд: у Кремлі забили на сполох

Через обвал цін на нафту бюджет Росії, розрахований виходячи з високої вартості сировини, за березень і квітень недоотримає понад $1 млрд.

Зокрема, у квітні 2020 року до казни не потрапить 55,8 млрд рублів (близько $729 млн). Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну Росії.

Нагадаємо, що вартість російської нафти сорту Urals впала до $10 за барель. Це найменший рівень з 1999 року. Тоді як бюджет РФ на найближчі три роки було сформовано з розрахунку, що Urals коштуватиме $42,4 за барель.

Втрати бюджету РФ через нафту

За підсумками березня бюджет РФ через це вже недоотримав 22 млрд рублів (це близько $287 млн). Таким чином, через падіння цін на нафту втрати Росії лише за два місяці складуть понад $1 млрд.

Щоб покрити нестачу в казні на 77,8 мілрд рублів, Мінфін РФ на цю суму з 7 квітня по 12 травня продаватиме долари – на 3,5 млрд руб кожен день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Путін заявив, що Росія готова до нових домовленостей щодо обмеження видобутку нафти в рамках ОПЕК+.

Росія програла нафтову війну ще до того, як Саудівська Аравія почала в повну силу тиснути на "наддержаву". Більш того – тепер РФ буде змушена виплачувати контрибуцію як сторона, що програла.

Президент Росії Володимир Путін визнав, що бюджет країни провалиться, якщо ціна на нафту не підніметься вище 42 доларів за барель.

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