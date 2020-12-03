Шмигаль cказав, скільки ще мільярдів Україна може запозичити до кінця року

Тетяна Павлова Mакроекономіка 17:26, 3.12.2020 Оновлено: 18:31, 3.12.2020

Україна може до 15 грудня 2020 року запозичити на зовнішньому ринку додатково близько 1 млрд доларів, а на внутрішньому — 50-60 млрд грн, щоб покрити витрати держбюджету.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв’ю виданню "Кореспондент".

"В України залишається ще кілька аукціонів із розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожчі (під 10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ", — зазначив очільник уряду.

Також, за його словами, в України є можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. "Це теж будуть короткі позики, до пів року. Обсяги залежать від виконання бюджету й розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому — близько 1 млрд доларів", — сказав Шмигаль.

Ще одним "робочим інструментом" він назвав так звані бридж-кредити (тип короткострокового кредиту, що видається банком фізичним або юридичним особам на термін до одного року під досить високий відсоток для покриття поточних зобов'язань позичальника. — Ред.).

Шмигаль додав, що розраховує на оприлюднення дати приїзду місії МВФ в Україну щодо чергового траншу вже цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • наступного року Україні знадобиться близько 600 млрд грн на обслуговування й погашення кредитів. Це близько 45% видаткової частини всіх витрат. Це в кілька разів більше, ніж витрати на пенсії, медицину й армію. Фактично вся країна працює на те, щоб виплачувати свої борги.

    Старі борги погашаються через нові. Тому без кредиту МВФ Україна не впорається.

  • Проте аналітики переконані, що отримати транш МВФ до кінця року не вдасться, про що відкрито говорять і в Офісі президента, і в Національному банку. Значить, гроші, які планували отримати в кінці 2020-го, у кращому разі прийдуть наступного року.

  • Для отримання нового кредиту від МВФ Україна повинна скасувати регулювання тарифів на газ і провести податкову реформу. Крім того, є умови, які стосуються медичної реформи й роботи державних підприємств.

  • Завдяки кредиту МВФ Україна зможе профінансувати дефіцит державного бюджету. Перший транш становитиме 2,1 мільярда доларів.

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