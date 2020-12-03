Шмигаль cказав, скільки ще мільярдів Україна може запозичити до кінця року

Україна може до 15 грудня 2020 року запозичити на зовнішньому ринку додатково близько 1 млрд доларів, а на внутрішньому — 50-60 млрд грн, щоб покрити витрати держбюджету.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв’ю виданню "Кореспондент".

"В України залишається ще кілька аукціонів із розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожчі (під 10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ", — зазначив очільник уряду.

Також, за його словами, в України є можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. "Це теж будуть короткі позики, до пів року. Обсяги залежать від виконання бюджету й розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому — близько 1 млрд доларів", — сказав Шмигаль.

Ще одним "робочим інструментом" він назвав так звані бридж-кредити (тип короткострокового кредиту, що видається банком фізичним або юридичним особам на термін до одного року під досить високий відсоток для покриття поточних зобов'язань позичальника. — Ред.).

Шмигаль додав, що розраховує на оприлюднення дати приїзду місії МВФ в Україну щодо чергового траншу вже цього року.

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