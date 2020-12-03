Шмигаль cказав, скільки ще мільярдів Україна може запозичити до кінця року
Україна може до 15 грудня 2020 року запозичити на зовнішньому ринку додатково близько 1 млрд доларів, а на внутрішньому — 50-60 млрд грн, щоб покрити витрати держбюджету.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв’ю виданню "Кореспондент".
"В України залишається ще кілька аукціонів із розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожчі (під 10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ", — зазначив очільник уряду.
Також, за його словами, в України є можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. "Це теж будуть короткі позики, до пів року. Обсяги залежать від виконання бюджету й розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому — близько 1 млрд доларів", — сказав Шмигаль.
Ще одним "робочим інструментом" він назвав так звані бридж-кредити (тип короткострокового кредиту, що видається банком фізичним або юридичним особам на термін до одного року під досить високий відсоток для покриття поточних зобов'язань позичальника. — Ред.).
Шмигаль додав, що розраховує на оприлюднення дати приїзду місії МВФ в Україну щодо чергового траншу вже цього року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
наступного року Україні знадобиться близько 600 млрд грн на обслуговування й погашення кредитів. Це близько 45% видаткової частини всіх витрат. Це в кілька разів більше, ніж витрати на пенсії, медицину й армію. Фактично вся країна працює на те, щоб виплачувати свої борги.
Старі борги погашаються через нові. Тому без кредиту МВФ Україна не впорається.
Проте аналітики переконані, що отримати транш МВФ до кінця року не вдасться, про що відкрито говорять і в Офісі президента, і в Національному банку. Значить, гроші, які планували отримати в кінці 2020-го, у кращому разі прийдуть наступного року.
Для отримання нового кредиту від МВФ Україна повинна скасувати регулювання тарифів на газ і провести податкову реформу. Крім того, є умови, які стосуються медичної реформи й роботи державних підприємств.
Завдяки кредиту МВФ Україна зможе профінансувати дефіцит державного бюджету. Перший транш становитиме 2,1 мільярда доларів.