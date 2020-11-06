Вчора ВР ухвалила бюджет-2021 у першому читанні 275 голосами депутатів.

Якщо так звана ЗЕ-МОНОБІЛЬШІСТЬ, якої вже давно не існує, спромоглася дати аж 209 голосів, то хто ж підставив плече Уряду Зеленського?

Найбільше, відповідно 20 і 19 голосів на підтримку влади (нагадаю ухвалення бюджету - це головний іспит на дієздатність парламентсько-урядової більшості) дали група "ДОВІРА" і партія Тимошенко.

Якщо група "Довіра" вже давно діє як складова влади, бо ці депутати-бізнесмени та мажоритарники з партій Яценюка, Порошенка й "Нашого краю" завжди за владу, то одностайна підтримка Уряду опозиційною фракцією на чолі з Тимошенко - несподіванка. Раніше бюджет Зеленського-2020 в БЮТі дозволяли проголосувати лише кільком депутатам.

Ба більше, під час обговорення владний проект бюджету "Батьківщина" обізвала бюджетом катастрофи… і після цього мужньо його підтримала. Це, між іншим, вже стає ганебною парламентською традицією, адже подібний метод вибивання у бюджеті коштів для своїх округів чи братнього бізнесу через нещадну критику застосовувала раніше фракція Ляшка.

Що кажуть наші парламентські джерела :

активну підтримку "бюджету катастрофи" забезпечило відновлення так званого Депутатського фонду у сумі 7,3 мільярда гривень. Такий метод підкупу депутатів за бюджетні кошти використовували і в часи Януковича, але Гройсман зробив його головним інструментом у отриманні бажаних голосів у підтримці свого уряду. Він особисто ділив наші, бюджетні гроші, для конкретних депутатів, а Уряд затверджував постанову про закупівлю принтерів чи будівництво заборів у конкретних школах?!

Нині відновлену стару, добру традицію, коли за провладне голосування розраховуються мільярда наших грошей для їхніх фірм та округів!

Цікаво, що після принципової антивладної виборчої кампанії партії "За майбутнє" її очільники - Палиця, Бондар, Батенко… всього 16 депутатів теж проголосували за владну версію життя країни на 2021 рік!

І, звичайно, позафракційні депутати від Ахметова разом із владою!

Отож, не словом, а бюджетними грошима на свої округи виборчі опозиціонери показали своє правдиве обличчя.

Бо, ГРОШІ ПОНАД УСЕ, а ви, український народе в добу КОРОНАВІРУСу, мужньо й гідно - ТРИМАЙТЕСЬ!

Чекаємо на голосування бюджету в 2 читанні та в цілому.

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