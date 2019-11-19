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19 листопада • оновлено в 13:00
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"Слуги народу" зібралися переписати бюджет-2020: Разумков зробив резонансну заяву

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До бюджету України на 2020 рік, що був ухвалений Верховною Радою 14 листопада, ще вноситимуть правки.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, 18 листопада. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, фінансовий документ ухвалювали рекордними темпами й не можна сказати, що він вийшов ідеальним.

"Про це також говорили народні депутати, звертаючись до уряду, про те, що не були враховані всі зауваження, які надходили від представників різних політичних сил. Було багато пропозицій, які ми направляли до бюджетного комітету... Буде ще багато дискусій навколо бюджету. Я впевнений, що він зазнаватиме деяких змін", – стверджує Разумков.

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Поспіх під час затвердження він пояснив необхідністю, щоб Україна входила в 2020 рік з бюджетом, "щоб держава могла працювати". Він додав, що обговорення документа ще й у третьому читанні навряд чи зробило б його кращим.

"Раніше ухвалення бюджету рідко траплялося в третьому читанні. Ми як представники більшості говорили, що він не ідеальний. Але я не впевнений, що якби ми затягнули цей процес, що це істотно поліпшило б або змінило бюджет на 2020 рік. Ми зважали на ті показники, які дав уряд. І кардинально змінити їх не було часу ні у них, ні у парламенту", – підсумував Разумков.

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У Раді зібралися переписати бюджет

У Раді зібралися переписати бюджет

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 14 листопада 280 голосами ухвалила в другому читанні і в цілому бюджет України на 2020 рік. Це стало рекордно швидким голосуванням. Депутати не розглядали поправки в сам документ.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що різкого підвищення заробітних плат учителям в 2020 році не буде.

В Україні мінімальну зарплату в 2020 році планують збільшити з 4173 до 4723 грн.

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Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
Держбюджет-2020
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
бюджет Верховна Рада України Партія Слуга народу
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