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28 березня • оновлено в 17:30
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Бюджет України виконати неможливо: Гончарук розповів, чи загрожує країні дефолт

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Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що бюджет країни на 2020-й уже неактуальний, бо всі макроекономічні показники змінилися. При цьому ймовірність дефолту (неможливість виконають боргові зобов'язання) він вважає малоймовірною.

Про це Олексій Гончарук розповів в ефірі 24 каналу. "Щодо чинного бюджету: він готувався, голосувався і збирався нами фактично при абсолютно інших економічних умовах. Це потрібно розуміти. Зараз нова реальність, особливо викликана цими подіями навколо поширення пандемії коронавируса. Тому абсолютно очевидно – бюджет повинен бути переглянутий", – заявив Гончарук.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Так, за словами експрем'єра, бюджет України зараз став неактуальним, його потрібно переписувати. На питання про те, чи загрожує країні дефолт, політик відповів: "я вважаю, що цей сценарій дуже небезпечний, і я не думаю, що діюча команда це допустить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
дефолт бюджет
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