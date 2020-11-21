Бюджет України тільки за рахунок зменшення хабарів може заощадити 200 млрд, – глава НАЗК

Україна внаслідок зменшення хабарів і відкатів у різних сферах може заощадити близько 200 млрд грн.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив глава Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) Олександр Новіков. "Важливо, щоб усі державні органи стали антикорупційними, щоб корупція була неможлива, а бюджет країни за рахунок зменшення хабарів і відкатів у різних сферах заощадив, за нашими прогнозами, близько 200 млрд грн", – сказав глава відомства.

Для боротьби з корупцією, за словами Новікова, необхідно перевести всі відносини бізнесу, громадян із владою в онлайн. Таким чином можна виключити людський фактор: коли конкретний чиновник не зможе ухвалювати рішення на догоду чиїхось інтересів. Окрім цього, в країні повинна існувати невідворотність покарання: взяв хабар – поніс відповідальність.

"Третє – створення законних альтернатив для існуючих корупційних практик. Тому що ми розуміємо, що іноді справа звички – дати гроші як стимул", – сказав Новіков.

Відзначимо, відповідно до Конституції громадяни можуть робити все, що не заборонено законом, а посадові особи – виключно те, що дозволено.

27 жовтня КСУ визнав неконституційними статті закону про запобігання корупції, що передбачають перевірки НАЗК, і скасував відповідальність за обман у деклараціях. Тому зараз декларації чиновників не перевіряють взагалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 47% українців не помічають позитивних зрушень у боротьбі з корупцією в державі за останній рік. Водночас 34% говорять про погіршення.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 2-3 листопада соціологічною групою "Рейтинг".