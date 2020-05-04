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4 травня • оновлено в 22:55
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Бюджет України недоотримав 41 млрд гривень: хто зірвав план

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За підсумками квітня 2020 року державний бюджет України було виконано на 88,4% – скарбниця недоотримала 41,4 млрд гривень. Левову частку грошей не дала митниця.

До місцевих бюджетів у свою чергу не надійшло 11,2 млрд гривень. Про це свідчить звіт про виконання держбюджету, опублікований на сайті Державного казначейства України.

Бюджет України

Бюджет України

Зокрема, план з надходжень до держбюджету за перші чотири місяці року митні органи виконали на 73,3% (мінус 30,9 млрд грн), а податкові – на 92,2% (мінус 11,6 млрд грн).

У той же час інший важливий показник – залишок на казначейському рахунку – покращився. Станом на 1 травня держава має на ньому 17,6 млрд гривень, що значно більше, ніж було 1 квітня (10,5 млрд гривень).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу по всьому світу. Верховна Рада 249 голосами ухвалила вольове рішення пристосуватися до поточних умов – світової економічної кризи та введеного карантину. Нові цифри розробили з огляду на скорочення ВВП на 3,9%, падіння доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету.

Президент Володимир Зеленський 18 квітня підписав зміни до бюджету (передбачають урізання левової частки доходів і витрат).

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Тег
бюджет
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Коментарі
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Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
Особливо я в захваті від залишка у казначействі - бюджету нема, але ж залишок є! Ще трошки відосиків подивимось, піднатужимося та як разбогатіємо - тільки щоб не всратися передчасно від натуги!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
К осени уже план будет созревать так что потерпите.
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