Итак, на днях Министерство финансов представило на рассмотрение Кабинету Министров проект бюджета нашей страны на 2021-й год. Кабмин принял данный проект и сегодня презентует его Верховной Раде. Не слышала ни одного позитивного комментария от экономистов относительно данного документа. И я не стану исключением. Могу назвать этот опус – бюджетом страны, катящейся в пропасть.

А теперь подробнее.

Прогнозные доходы 2021-го года составят 1071 млрд. грн., в то время, как расходы запланированы на уровне 1 350 млрд. грн. Таким образом, дефицит бюджета составит 270 млрд. грн. или 6% от ВВП.

Во-первых, меморандумом с МВФ предусмотрен максимально возможный дефицит бюджета не более 4% от ВВП, соответственно прогнозный дефицит бюджета вряд ли устроит наших международных партнеров и, скорее всего, очередные транши от МВФ находятся под большим вопросом. А поскольку расчётный дефицит планируется покрывать именно заимствованиями, то ситуация уже сразу выглядит тупиковой.

Во-вторых, мне не понятно почему дефицит бюджета сравнивают с ВВП, а не с планами поступлений в бюджет? Ведь дефицит – это именно недостаточность поступлений в бюджет! Таким образом, дефицит составляет 25% или ¼ планируемых доходов государственного бюджета. Другими словами, в году необходим еще один квартал для сбора доходов, при том, что в этот квартал не будет расходов.

Смотрим дальше. Планируемые поступления в бюджет на 2020й год составляют 979 млрд. грн., и специалисты предполагают, что данный план выполнен не будет. Так за счет чего планируется увеличить доходы бюджета 2021-го года? Правильно! За счет увеличения налоговых поступлений и доходов таможни! Мы все взрослые люди с жизненным опытом понимаем, как это будет сделано. Фискальной и таможенной службе будут выставлены планы и для их выполнения, они будут "кошмарить" бизнес.

Важно помнить, что прогнозный дефицит бюджета 2020 года составляет почти 300 млрд. грн. Внимание, вопрос! А чем будет покрыт этот дефицит в текущем периоде? Я не вижу потенциальных источников. Эмиссию денег в качестве источника покрытия колоссального дефицита текущего года я не рассматриваю. А если эту недостачу перенесут на будущий год, дефицит бюджета составит более половины годовых поступлений. И даже в случае привлечения заимствований, что выглядит не очень вероятным, мы увеличим государственный долг более чем на 13,5% от ВВП. Сколько лет мы будем погашать эти долги?

Также, хотела бы обратить внимание на некоторые статьи доходов и расходов, которые меня несколько удивили.

Например, покрытие дефицита бюджета планируется не только за счет заимствований, но и за счет доходов от приватизации объектов государственной собственности. За 2021-й год планируется реализовать государственной собственности аж на 6 миллиардов! У меня вопрос: исходя из того, что отель "Днепр" был продан за 1,1 млрд. грн., я не понимаю, чем весь год будет занят целый фонд государственного имущества, при том, что заложенные в бюджет расходы на его содержание составят 607 млн.грн.? Или планируется продавать объекты за бесценок?

Далее, немного пройдемся по расходам. Более 10% бюджетных трат приходится на дороги. Я, конечно, очень хочу ездить по хорошим дорогам, и когда попадаю в яму "незлым тихим словом" вспоминаю нашу власть, НО у нас нет денег на ремонт дорог! Их просто нет! Мы должны занимать на кабальных условиях деньги, чтобы ремонтировать дороги?

2,6 млрд. грн. планируется потратить на закупку 7,5 млн. доз вакцины от коронавируса. То есть вакцину еще не изобрели, а наше правительство уже знает, что каждая доза вакцины будет стоить 346,67 грн…

2 млрд. грн. планируется израсходовать на компенсацию процентов по программе доступных кредитов "5-7-9", а вот на само кредитование денег не предусмотрено.

25,1 млн.грн. будет потрачено на приобретение жилья 32 молодым семьям и одиноким молодым гражданам. Я не буду рассуждать о том, что это будет за квартира и где она будет находиться при стоимости, в среднем, 784 тыс. грн. У меня другой вопрос: почему 32 семьи? Что делать остальным молодым семьям и одиноким молодым людям? Где им жить? Человеческой жизни не хватит дождаться квартиры.

Теперь, 125 млн грн. будет выделено для обеспечения временного проживания переселенцев, за счет которых будет приобретено 233 объекта, что даст возможность обеспечить жильем около 605 переселенцев. А где будут жить остальные несколько миллионов переселенцев? И как определить, кому именно достанутся эти квартиры? Не возникнет ли, чисто случайно, коррупционная составляющая?

При этом всем на содержание Верховной Рады предусмотрено 2,289 млрд. грн.

И вишенка на торте! Одно из основных допущений, на котором построен весь бюджет нашей страны: пандемия коронавируса закончится в 2020-м году. Без комментариев…