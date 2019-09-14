Бюджет будуть коригувати: Гончарук зробив несподівану заяву про зростання ВВП

Проект бюджету України на 2020 рік, який має бути внесений до парламенту до 15 вересня, буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в суботу, 14 вересня, в кулуарах 16-го форуму YES, повідомляє "Інтерфакс - Україна". В "старому" прогнозі передбачено зростання ВВП на 3,3%.

"Але ми розуміємо, що за наступні два місяці, коли для затвердження цього бюджету має пройти кілька читань, ці цифри будуть відкориговані", – сказав Гончарук, відповідаючи на питання, чи буде закладена в проект держбюджету-2020 заявлена ним мета прискорення зростання до 5% вже в наступному році.

Гончарук зазначив, що в зв'язку з тим, що з моменту призначення уряду пройшло всього два тижні, варто говорити не стільки про той бюджет, який буде поданий зараз, а про той бюджет, який буде доопрацьовано.

Виступаючи на конференції, прем'єр ще раз підкреслив, що завдання збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року – є здійсненним, і уряд має намір цього домогтися, забезпечивши сумарне зростання ВВП на 40% за 5 років.

Гончарук розповів про бюджет

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України заявив, що Росія, безумовно є агресором, однак Україні не варто забувати про те, що це – її найбільший сусід.

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