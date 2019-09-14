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14 вересня • оновлено в 13:26
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Бюджет будуть коригувати: Гончарук зробив несподівану заяву про зростання ВВП

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Проект бюджету України на 2020 рік, який має бути внесений до парламенту до 15 вересня, буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в суботу, 14 вересня, в кулуарах 16-го форуму YES, повідомляє "Інтерфакс - Україна". В "старому" прогнозі передбачено зростання ВВП на 3,3%.

"Але ми розуміємо, що за наступні два місяці, коли для затвердження цього бюджету має пройти кілька читань, ці цифри будуть відкориговані", – сказав Гончарук, відповідаючи на питання, чи буде закладена в проект держбюджету-2020 заявлена ним мета прискорення зростання до 5% вже в наступному році.

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Гончарук зазначив, що в зв'язку з тим, що з моменту призначення уряду пройшло всього два тижні, варто говорити не стільки про той бюджет, який буде поданий зараз, а про той бюджет, який буде доопрацьовано.

Виступаючи на конференції, прем'єр ще раз підкреслив, що завдання збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року – є здійсненним, і уряд має намір цього домогтися, забезпечивши сумарне зростання ВВП на 40% за 5 років.

Гончарук розповів про бюджет

Гончарук розповів про бюджет

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України заявив, що Росія, безумовно є агресором, однак Україні не варто забувати про те, що це – її найбільший сусід.

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Тема
Держбюджет-2020
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
бюджет
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ефимов владимир
ефимов владимир
Только легализация проституции обеспечит такой рост укроэкономике.
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70rus xxx
70rus xxx
Ну не томи,хоть намекни,за счет чего собираетесь экономику поднимать?Только,умоляю,про многочисленных инвесторов не надо.Это вилами на воде.
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