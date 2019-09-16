"Без шкурняків": Дубілет поділився подробицями бюджетних планів

Головне нововведення в проекті бюджету України на 2020 рік, який у неділю, 15 вересня, внесли в Раду, – у ньому не будуть враховані "шкурні" інтереси окремих політиків.

Про це в Facebook написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Обговорювали з колегами-міністрами, як його назвати. Наприклад, "Бюджет розвитку" або "Бюджет ефективності". Поки що мені найбільше подобається неофіційну назву ББШ – "Бюджет без шкурняків". Довідково. "Шкурняк" – це тема, яка лобіюється в інтересах окремих політиків. Один з перших термінів, який я дізнався на новому місці роботи. Сподіваюся, скоро знову його забуду", – написав Дубілет.

Дубілет неприємно здивував депутатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, український уряд в подальшому НЕ буде планувати бюджет на кожен рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Надалі прийняття бюджету буде передувати прийняття повноцінної 3-річної декларації.

Раніше Гончарук розповів, що проект бюджету на 2020 рік буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

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