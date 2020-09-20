Не можна допустити, – Разумков виступив проти звільнень у Кабміні й назвав загрозу

Кадрові зміни в економічному блоці Кабінету міністрів України в період утвердження держбюджету на 2021 рік будуть недоцільними.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він зазначив, що звільнення можуть перешкодити формуванню проєкту бюджету.

За його словами, поки пропозицій щодо зміни в уряді в порядку денному Ради немає – "ні щодо конкретно взятих міністрів, ні щодо Кабінету міністрів загалом".

"Якщо ми говоримо про загальну заміну Кабінету міністрів, я особисто вважаю, що це недоцільно робити під час бюджетного процесу", – сказав Разумков.

Спікер парламенту попередив, що звільнення керівників міністерств економічного блоку, їхня заміна новими кадрами може зупинити бюджетний процес.

"Якщо ми говоримо про фінансовий блок, також велике питання, наскільки це буде можливо з урахуванням того, що якщо там приходять нові люди, як вони зайдуть у цей процес, вони не скажуть "ми на нього не впливали, давайте переробляти все", і це може зупинити процес формування бюджету на наступний рік. А сьогодні цього, на мій погляд, не можна допустити", – підкреслив Разумков.

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Разумков також пообіцяв, що нардепи не будуть покривати підозрюваного в корупції народного обранця Олександра Юрченка, виведеного з фракції "Слуга народу".