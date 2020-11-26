Кабмін заощадив у бюджеті-2021 на зарплатах лікарів, Степанов виступив проти – ЗМІ

Глава МОЗ Максим Степанов не голосував за передання законопроєкту про державний бюджет-2021 у Раду нібито через те, що з документа прибрали пункт про підвищення зарплат лікарям.

Про це в четвер, 26 листопада, заявив Telegram-канал "Легітимний", посилаючись на джерело в Офісі президента. Зазначимо, що офіційно цю інформацію не коментували.

Telegram-канал передає, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль "дав команду урізати видаткові статті бюджету під умови МВФ і медики потрапили "під роздачу".

Більш детально про проєкт бюджету на 2021 рік читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Максим Степанов заявляв: Міністерство охорони здоров'я наполягало, щоб 2021 року зарплата медичних працівників починалася від 22-25 тисяч гривень.