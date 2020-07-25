Будівництво "Північного потоку-2" зупинили через рибу

Будівництво "Північного потоку-2" зупинили через нерест тріски. Відповідне рішення ухвалила влада Данії.

Про це повідомило видання NDR Info. Співробітники, які виконують роботи, відпочивають вже два тижні. Ймовірно, роботи будуть заборонені до вересня, поки не закінчиться нерест.

Влада заборонила будь-які будівельні роботи в районі Північного потоку-2 до кінця вересня 2020 року. Природа в цьому випадку зіграла на руку політикам – 22 липня держсекретар США і керівник Держдепу Майк Помпео прибув в Данію з візитом.

В рамках поїздки він провів зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксена і міністром закордонних справ країни Йеппе Кофод. Держсекретар зазначив, що США будуть якомога більш активно захищати свої геополітичні інтереси і вводити санкції проти Північного потоку-2.

До речы, раніше директор Каспійського політичного центру Ефган Ніфті заявив, що будівництво також може призупинити рішення США про введення санкцій. ."Можливо, знайдуться інші кораблі і компанії, які братимуть участь в цьому процесі. Я думаю, що на даний момент ці санкції перешкоджають або, по крайней мере, затримують процес завершення будівництва", – передбачає експерт.

Він також зазначає, що, якщо "Газпром" все-таки завершить будівництво "Північного потоку-2", йому доведеться конкурувати із збільшенням пропозицією з боку різних постачальників газу, у тому числі з поставками СПГ, причому в умовах більш низьких цін.

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".