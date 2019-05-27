"Буде тотальне зубожіння": Україну попередили про наслідки дефолту

Україна в разі оголошення дефолту зможе декілька місяців підтримувати економіку за рахунок власних резервів, однак потім піде обвал гривні, інфляція і дефіцит товарів широкого споживання.
Таку думку висловив в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, оцінюючи заяву олігарха Ігоря Коломойського про можливий дефолт країни.
"Уявімо картину – Україна оголосила дефолт. На сьогодні Україна активно завозить імпорт. Вона має негативне сальдо торговельного балансу. Це означає, що ми значно більше завозимо, ніж вивозимо. Вивозимо ж ми сировину, завозимо кінцевий продукт. Йдеться не тільки про побутову техніку, автомобілі, комп'ютери, а про все, що ми споживаємо, окрім продуктів, оскільки 90% того, що ми їмо – українського виробництва", – розповів економіст.
Пендзин зазначив, що валютні резерви України на сьогодні становлять 20 млрд доларів.
"Ця різниця в торговельному балансі буде покриватися за рахунок валютних резервів. Ми все одно продовжимо щось споживати, тому уряд продовжуватиме завозити імпорт, але оплачувати його будемо не із залучених коштів, тому що нам у борг більше ніхто давати не буде, а з резервів. Резерви закінчаться швидко, за 6 місяців їх не буде", – підкреслив експерт.
Далі, за його словами, в країні виникне дефіцит товарів широкого споживання, оскільки їх не буде за що закуповувати.
"Різко впаде курс гривні. Валюти в країні не буде, обмінний курс впаде. У випадку падіння курсу і відсутності завезення імпорту з'явиться дефіцит, який стрімко призведе до зростання цін. Буде знецінення доходів населення, депозитів, залишків на рахунках, буде тотальне зубожіння", – пояснив Пендзин.
Він навів приклад Венесуели, де річна інфляція становила 70 000%.
Економіст також зазначив, що в України немає підстав відмовлятися платити за власними зовнішніми боргами.
"Як ви вважаєте, за нормальної ситуації, коли є валютні резерви й у нас більш-менш нормальні відносини з кредиторами, чи є фінансові підстави заявити, що ми повністю відмовляємося від виконання раніше взятих на себе зобов'язань? Україна в досить складних переговорах зробила в 2015 році реструктуризацію боргів. 2019-й – перший рік повернення боргів, реструктуризованих у 2015 році. Одного разу кредитори пішли нам назустріч і зробили реструктуризацію. На мій погляд, у суто психологічному аспекті це недобре", – додав він.
24news.com.ua
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