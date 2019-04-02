Бракує мільярдів: з'явилися свіжі дані про надходження до держбюджету

Надходження до Державного бюджету України в березні 2019 року склали лише 90% від плану – 85,7 млрд із запланованих 95,3 млрд гривень.

Про це розповів економіст, який керує приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook. "Грошей немає, а ви тримайтеся", – прокоментував ситуацію він.

Компанієць наголосив, що на такі показники, крім іншого, вплинуло різке падіння темпу зростання промисловості в лютому 2019-го.

epravda.com.ua

Всього за березень 2019 року:

податкова зібрала 47,5 млрд гривень, це -1,1 млрд до плану, або -2,29%;

митниця п'ятий місяць поспіль не виконує план надходжень, зібрали 27,6 млрд замість запланованих 30,5 млрд гривень, це 9,6% до плану;

надходження до місцевих бюджетів склали 20,5 млрд (план 21,5 млрд гривень), це -5,05% до плану;

ЄСВ зібрано 21,3 млрд, це на 3,8 млрд гривень більше, ніж рік тому або +21,76%.

Всього за I квартал 2019 року:

надходження до Держбюджету не виконані на 10,9 млрд, або -4,93% до плану, зібрали 210,5 млрд (план 221,4 млрд гривень).

податкова зібрала 96,5 млрд при плані 104,7 млрд гривень, -7,85% до плану.

митниця зібрала 75,6 млрд при плані 83,6 млрд гривень, -9,49% (з урахуванням масового розмитнення авто на єврономерах).

місцеві бюджети зібрали 62,3 млрд (план 64,6 млрд гривень), що становить -3,53% до плану.

www.facebook.com/volodymyr.kompaniiets

www.facebook.com/volodymyr.kompaniiets

www.facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Як писав OBOZREVATEL, ще раніше в Україні назріла проблема з бюджетом. Так, у січні 2019 року державний бюджет звели з дефіцитом у 12,3 млрд гривень.

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