Біткоїн різко злетів у ціні й побив рекорд: чи подорожчає до мільйона

За останню добу курс біткоїна злетів у ціні майже на 17%, досягнувши чотиримісячного максимуму в $5 тис. Хоча явних причин такого зльоту немає. Частина експертів упевнена: криптовалюта просто "відіграє" своє і вже можна говорити про те, що почався довгограючий тренд на зміцнення.

Інші ж упевнені: радіти зарано, а за спонтанним злетом може послідувати таке ж несподіване падіння.

OBOZREVATEL з'ясував, що відбувається з криптовалютою і як зміниться ціна найближчим часом.

Головне:

вартість найпопулярнішої криптовалюти злетіла за добу на 17%;

явних причин такого подорожчання немає, проте аналітики вважають, що курс може рости і в майбутньому;

інвестиція в біткоїн – вкрай ризиковане рішення і ніхто не може передбачити, як буде розвиватися ситуація на криптовалютному ринку.

Несподіваний зліт біткоїну: що за цим стоїть

Цілий пул аналітиків протягом останніх тижнів стверджував: біткоїн вже досяг свого річного мінімуму і далі буде тільки зростання. 2 квітня стало знаковим днем для найпопулярнішої криптовалюти. Вперше з листопада 2018-го монета ненадовго протестувала $5 тис., злетівши всього за добу на 17%. Зараз, згідно з даними біржі, біткоїн продається по $4,65 тис. Однак і це приблизно на $600 дорожче, ніж за день до цього.

"Декілька місяців тому я звернув увагу на той факт, що, судячи з ситуації, період спаду цін на біток завершився. Радий, що мої спостереження підтвердилися. Що конкретно стоїть за сьогоднішнім стрімким підвищенням? Ще не знаю, але в цьому випадку важлива не конкретна причина росту, а тренд. Схоже, тренд стає зростаючим", – пише в своєму телеграм-каналі популярний аналітик bitcogan.

Біткоїн злетів у ціні

Здавалося б, причин для різкого стрибка немає. Крім того, днями з'явилися погані новини від американського регулятора. Комісія з цінних паперів США продовжила розгляд заявки на реєстрацію біткоїна-ETF (фонд, який торгується на біржі, англ. Exchange Traded Fund. – Ред). Тоді з'явилася думка про те, що процедуру можуть затягнути на 240 днів. Але це не завадило вийти біткоїну до чотиримісячного максимуму за обсягами капіталізації. Найпростіше пояснення, впевнений аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко, – технічні фактори і спекуляції.

"Поки немає інформації, яка могла б повною мірою пояснити нинішнє підвищення, тому більшість буде кивати на технічні фактори й спекуляції. Водночас на фоні зростання біткоїна інші криптовалюти вкрай слабо і неактивно повзуть за ринком і показують невелике відновлення", – пояснює експерт .

Криптовалюта, незважаючи на змішаний новинний фон, активно росте, і підтримується покупцями й торговими роботами, зазначає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Головною останньою новиною для ринку стала інформація про те, що Just.Cash, система опрацювання платежів, яка забезпечує плавний переказ коштів між банкоматами та мобільними додатками, нещодавно впровадила підтримку біткоїна.

"Інвестори сприйнятим цю подію, як ще один крок на користь використання біткоїна. Не варто знімати з рахунків і заяву Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) про пошук фахівця з криптовалюти. Водночас, криптовалюти залишаються дуже спекулятивним інструментом, і незважаючи на позитивний новинний фон, зберігають високі ризики", – додає аналітик.

Що буде з курсом біткоїна

До показників максимуму ще далеко, проте, ті власники криптовалют, які продали "монети" декілька днів тому, на рівному місці втратили сотні, або й тисяч доларів. Зараз головне питання полягає в тому, чи зможе криптовалюта утриматися на рівні хоча б не нижче за $4,5 тис.

Два сценарії розвитку ситуації:

Тренд розвернеться на 180 градусів, збагативши власників криптовалют. Якщо рух біткоїна вгору збережеться, це підштовхне учасників ринку до більш активної купівлі, стабільний попит буде підтримувати високу вартість. Поступово найпопулярніша криптовалюта (орієнтовно на це знадобиться декілька років) проб'є позначку $20 тис. І протестує нову "стелю".

Такої позиції, наприклад, дотримується віце-президент IBM Джессі Ланд. Його оцінка: до кінця 2019-го криптовалюта буде продаватися приблизно $5 тис., а після злетить до $1 млн за монету. Останній прогноз побив всі оптимістичні очікування. Американський венчурний інвестор декілька місяців тому здивував прогнозом $250 тис. за біткоїн до 2022 року.

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Зліт був ситуативним, а після варто чекати на падіння. Ще одна поширена думка – радіти подорожчанню біткоїна занадто рано. Мовляв, навіть у кращі часи "електронна монета", немов на американських гірках, рухалася за хвилеподібною траєкторією. І зараз короткострокове зростання ще не свідчить про те, що за ним не піде такий же різкий відкат.

"В цілому для цього ринку такі події не є виключенням і, швидше за все, це не призведе до поліпшення загальної ситуації, і після невеликого перепочинку ми продовжимо знижуватися далі до більш низьких цін. Частково така ситуація виходить із того, що основні торговельні обсяги сконцентровані на декількох біржах і в реальності під час ціноутворення не варто говорити про реальну децентралізацію", – прогнозує Пархоменко.

Прогнозованих маркерів, які б дозволяли складати аргументовані прогнози курсу криптовалют, не так вже й багато. На вартість біткоїна впливають:

позиції регуляторів великих країн (визнання біткоїна платіжним засобом);

інвестиції в криптовалюту з боку великих гравців;

хакерські атаки, технічні помилки, поділ протоколу і т. п.

Але це лише верхівка айсберга. Як показала практика, біткоїн може як дешевшати, так і дорожчати, без зазначених причин. Біткоїн – фіатна (тобто нічим не підкріплена) валюта. До речі, долар також ще в 1970-х перестали "прив'язувати" до золота. Але різниця в тому, що за американською валютою стоїть одна з найсильніших економік світу, а біткоїн навпаки створювався як альтернативна, незалежна від влади і регуляторів, валюта.

В Україні біткоїн не визнаний платіжним засобом. Деякі магазини і клуби на свій страх і ризик вирішили надавати товари і послуги з оплатою в біткоїнах, однак, якщо хакери зламають гаманець і вкрадуть "монети", або після оплати продавець заявить, що йому не прийшли гроші, – відстояти свої права чи отримати допомогу від правоохоронців українцям буде складно.

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