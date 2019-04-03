Біткоїн пробив рекордний максимум: чому злетіла криптовалюта

Курс біткоїну 3 квітня пробив піврічний максимум і в порівнянні з 1 квітня зріс відразу на 20% до майже $ 5 тис. за монету.

Криптовалюта, незважаючи на змішаний новинний фон, активно росте, і підтримується покупцями і торговими роботами, відзначає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Головною останньою новиною для ринку стала інформація про те, що Just.Cash, система обробки платежів, яка забезпечує плавний переказ коштів між банкоматами та мобільними додатками, впровадила підтримку біткоїну.

Два сценарії розвитку ситуації:

Тренд розгорнеться на 180 градусів, збагативши власників криптовалют. Якщо рух біткоїну вгору збережеться, це підштовхне учасників ринку до більш активної покупки, стабільний попит буде підтримувати високу вартість. Поступово найпопулярніша криптовалюта (орієнтовно на це знадобиться кілька років) проб'є позначку в $ 20 тис. і протестує нову "стелю".

Такої позиції, наприклад, дотримується віце-президент IBM Джессі Ланд. Його оцінка: до кінця 2019-го криптовалюта буде продаватися за близько $ 5 тис., а після злетить до $ 1 млн за монету.

Зліт був ситуативним, а після варто чекати падіння. Ще одна поширена думка – радіти подорожчанню біткоїну занадто рано. Мовляв, навіть у кращі часи "електронна монета", немов на американських гірках, рухалася по хвилеподібній траєкторії. І зараз короткострокове зростання ще не свідчить про те, що не буде різкого відкату.

"В цілому для ринку такі події не є винятком і, швидше за все, це не призведе до поліпшення загальної ситуації, і після невеликого перепочинку ми продовжимо знижуватися далі до більш низьких цін. Частково ситуація виходить з того, що основні торговельні обсяги сконцентровані на декількох біржах і в реальності при ціноутворенні не варто говорити про реальну децентралізацію", – прогнозує аналітик Максим Пархоменко.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнано в багатьох країнах світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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