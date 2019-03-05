Біткоїн обвалився за декілька годин: різке падіння криптовалют

Капіталізація криптовалютного ринку за декілька годин знизилася з $130 до $126 млрд. Це стало рекордним падінням за такий короткий період.

Про це повідомляє профільне видання Forklog. Так, середня ринкова ціна біткоїна опустилася на 2,5%, і на момент публікації перша криптовалюта торгується на рівні $3 765.

Усі топ-10 монет, за винятком Tether, втратили в ціні в середньому 4%. Незважаючи на успішний запуск поновлення Constantinople, ціна Ethereum впала на 5,77% до $127. Втрати Ripple становлять 3,31%, монета торгується на рівні $0,3. Ціна EOS знизилася на 7,44% до $3,31. Litecoin подешевшав на 5,11% до $46.

Біткоїн

Найбільші втрати серед топ-100 криптовалют зазнав токен THETA, вартість якого опустилася на 13,47%. На цьому фоні впевнене зростання — на 26% — демонструє монета RavenCoin.

Крім того, більш ніж на 5% зріс у ціні Verge. Незважаючи на зниження капіталізації, добовий обсяг торгів виріс на 8,7%, до $25 млрд.

Довідка:

Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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