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26 березня • оновлено в 18:01
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Путін поскаржився на обвал ринку нафти і коронавірус. Відео

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У Росії на найвищому рівні визнали, що падіння світових цін на нафту – не просто "тимчасова незручність", а серйозна для "наддержави" проблема.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з представниками бізнесу у четвер, 26 березня. Раніше в Кремлі заявляли, що дешева нафта для Росії – це неприємно, але й не катастрофічно.

Путін висловився про нафту

Путін висловився про нафту

"Я не буду характеризувати всю обстановку, тому що ви всі люди грамотні, дивитесь інтернет і федеральні ЗМІ і бачите, що відбувається у нас в країні, за кордоном. У нас дві проблеми: обвалився фактично ринок нафти, за ним і інших енергоресурсів, і ось ще цей вірус прилетів", – визнав вагомість "нафтових" проблем Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Світові ціни на нафту Криза в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
нафта
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Не, он должен был, что, сказать, типа,да вы что, мы это готовили пять лет,чтоб убрать сланцевую нефть?А то д о с т а л и п и н д о с ы своей дорогой нефтью и мы с СА договорились её п о х о р о н и т ь? И это им за С П 2?Не... Вова хитрый, будет рассказывать долго и н у д н о плакать как нам трудно и т я ж к о.Но делать свое дело по плану
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0
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ещё и на газ будет,на "радость" плешивому
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
Да, печалька прилетела. И главное, как всегда, неожиданно...
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