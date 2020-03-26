Путін поскаржився на обвал ринку нафти і коронавірус. Відео

У Росії на найвищому рівні визнали, що падіння світових цін на нафту – не просто "тимчасова незручність", а серйозна для "наддержави" проблема.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з представниками бізнесу у четвер, 26 березня. Раніше в Кремлі заявляли, що дешева нафта для Росії – це неприємно, але й не катастрофічно.

Путін висловився про нафту

"Я не буду характеризувати всю обстановку, тому що ви всі люди грамотні, дивитесь інтернет і федеральні ЗМІ і бачите, що відбувається у нас в країні, за кордоном. У нас дві проблеми: обвалився фактично ринок нафти, за ним і інших енергоресурсів, і ось ще цей вірус прилетів", – визнав вагомість "нафтових" проблем Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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