Білорусь успішніша за Україну? До чого привів країну Лукашенко та як вплине обіцяне покарання від ЄС

У Білорусі провладна еліта, як і Олександр Лукашенко, який п'ять разів поспіль обіймав посаду президента країни, заявляє: якщо продовжити протести та змінити владу, країну чекає "доля України". Мовляв, ситуація в економіці погіршиться, а держава залежатиме від зовнішніх кредиторів.

При цьому Білорусь побудувала своє "чудо" завдяки дотаціям Росії, а економіка працюватиме й без участі Лукашенка. Про те, як ідуть справи в Білорусі, чого чекати від нових санкцій – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Росія страшніша за санкції

Економіка Білорусі міцно зав'язана на відносинах із Росією. Це не просто їхній головний торговельний партнер, розповідає аналітик Єгор Комов, вони довгі роки "купували" лояльність сусіда, дотуючи до 20% їхнього ВВП.

"Білорусь аж до обвалу ринку нафти мала можливість купувати ресурс із величезною знижкою. Усередині країни вони переробляли російську нафту, і далі вже бензин ішов на експорт. За світлими нафтопродуктами Білорусь зараз, наприклад, головний імпортер в Україні", – розповідає Єгор Комов.

Головне досягнення Лукашенка – він зумів зберегти машинобудівну галузь і, як визнає керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій, їхня продукція цілком конкурентноспроможна.

Аналітик Ігор Тишкевич, порівнюючи економічну ситуацію в Білорусі та Україні, зазначив: прості громадяни в обох країнах живуть приблизно однаково. З одного боку, у Білорусі трохи вищі макроекономічні показники (такі як ВВП на душу населення), але з іншого боку, в Україні досі величезний рівень тіньової економіки, який, зокрема, є джерелом доходів українців.

"Економіка Білорусі дуже залежить від Росії. Наша економіка постраждала в 14-15 роках, це було пов'язано з розривом економічних зв'язків з РФ. Протести в Білорусі або зміна влади дійсно можуть привезти до розриву. Відносин і спровокувати економічні проблеми", – пояснює Паращій.

"З погляду громадян можна говорити, що ситуація приблизно схожа. В обох країнах є як можливості заробити, так і люди, що працюють і мають невисокий дохід. Якщо говорити про економіку Білорусі, можна сказати, що вона більш технологічна. Але якщо порівнювати бізнес клімат, у вільних зонах він значно кращий. Поки що ситуація приблизно така сама, як і в Україні", – розповідає OBOZREVATEL Тишкевич.

У переведенні на українську валюту мінімальна зарплата в Білорусі становить 4156 грн (375 білоруських рублів), а середній дохід – 13,8 тис. грн (або +1248 рублів). Мінімальна зарплата в Україні з 1 вересня становитиме вже 5 тис. грн, при цьому середня зарплата трохи нижча – 11,5 тис. грн.

Фактично розрив відносин із Росією або ж бажання Кремля натиснути на Білорусь може бути значно болючішим, ніж можливі санкції від ЄС.

ЄС готує санкції, а Білорусь зможе й без Лукашенка

"І пам'ятайте: загубите першого президента – це буде початок вашого кінця. Ви завжди будете, як в Україні, інших країнах, стояти на колінах і молитися невідомо на кого", – заявив на одному з мітингів кілька днів тому Олександр Лукашенко, чию перемогу на президентських виборах не визнали в ЄС.

Співпраця з ЄС у Білорусі і зараз малорозвинена, замість цього Лукашенко налагодив економічні зв'язки з Китаєм і Росією. Якщо перед європейцями "стояти на колінах" йому не доводиться, то у відносинах із Кремлем доводиться йти на поступки.

Ігор Тишкевич упевнений, що саме те, що Лукашенко піде зі своєї посади, не призведе до економічного спаду. Все буде залежати від того, як можлива нова влада налагодить відносини з партнерами. Якщо ж вони ухвалять рішення провести реформи, то так чи інакше тимчасового економічного спаду не уникнути.

Олександр Лукашенко на мітингу в Білорусі

"У Білорусі, на відміну від нас, залишився великий машинобудівний комплекс, який певною мірою виробляє конкурентну продукцію. Її дуже добре купують і в Україні. Але в багато чому економіка Білорусі працює на Росію. Вони залежні від Росії, довгі роки вони сиділи на дешевій російській нафті, яку продавали, зокрема, і в Україні", – розповідає Паращій.

Санкції проти Білорусі, які вже анонсували ЄС, на ситуацію в державі не вплинуть. Вони будуть адресними: спрямованими проти конкретних чиновників. Агентство Fitch опублікувало свій прогноз, в якому припустило: "Хоча ми не очікуємо санкцій, подібних до тих, які обмежують доступ Росії до зовнішнього фінансування, або націлених на ключові сектори економіки, введення додаткових санкцій може обмежити можливості залучення зовнішнього фінансування, наприклад, від міжнародних фінансових організацій у найближчій перспективі".

Fitch нагадує, що наявні санкції ЄС націлені на декількох представників білоруських органів влади і забороняють продаж зброї країні. Зазначається, що подальше погіршення політичної ситуації і довіри всередині країни може призвести до сильної девальвації білоруського рубля. До того ж масові страйки на підприємствах можуть негативно позначитися на поліпшеннях макроекономічної стабільності, досягнутих в останні роки завдяки підвищенню узгодженості монетарної та фіскальної політики і політики в галузі заробітної плати.

Страйки в ключових секторах економіки можуть додатково позначитися на перспективах зростання, які цьогоріч уже зазнали негативного впливу коронавірусу та цін на нафту. Згідно з прогнозом Fitch на кінець червня, ВВП Білорусі скоротиться на 5% в 2020 році, а потім, у 2021 році, відновить зростання, яке становитиме 3,2%.

Агентство нагадує, що проблем із кредиторами бути не має, оскільки вони є в добрих стосунках із Олександром Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль. "Основними кредиторами Білорусі є Росія і Китай, які одними з перших направили президенту (Олександру. - Ред.) Лукашенку привітання з результатами виборів", – зазначає Fitch.

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