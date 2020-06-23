Баум куруватиме "Велике будівництво" в Україні? Зеленський призначив відповідального за проєкт
Президент України Володимир Зеленський створив координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво", яку очолив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.
Відповідний указ № 246/2020 від 23 червня опубліковано на сайті глави держави. Зі свого боку журналістка Катерина Коберник нагадала, що раніше Офіс президента разом з відомим підприємцем Борисом Баумом курував "гуманітарку", проте у випадку з будівництвом йдеться вже про мільярди бюджетних коштів.
"Дивовижний орган – Офіс президента. Кажуть, просто офіс, канцелярія. Так сильно канцелярія, що навіть люстрація не має стосуватися – дрібні люди. Але раніше Офіс (разом з відомим меценатом і знавцем казино Баумом) курирував "гуманітарну допомогу" щодо коронавірусу, яка і не гуманітарна, і не допомога. Тепер канцелярія куруватиме велике будівництво. І це вам не гуманітарка за гроші бізнесу. Це мільярди бюджетних грошей. І все під контроль однієї канцелярії. Сподіваюся, у мецената Баума вже є будівельна фірма, яку він, як і благодійний фонд, прикупив у кого-то недавно. Або по цій темі у Офісу будуть "інші улюблені автори"?" – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з указом президента, координаційна рада наділена правом отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні документи і матеріали.
"Створити Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво" як консультативно-дорадчий орган при президенті України, основним завданням якої є моніторинг ситуації і вироблення пропозицій щодо здійснення ефективних заходів по реалізації програми", – сказано в документі.
Крім Кирила Тимошенка до складу органу увійшли:
міністр інфраструктури Владислав Криклій;
міністр охорони здоров'я Максим Степанов;
міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов;
перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов;
заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська;
глава Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков;
гендиректор Директорату з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента Ольга Бугай;
директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання секретаріату Кабінету міністрів Наталія Козловська;
радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк;
радниця міністра Кабінету міністрів Олена Симоненко.
Також в розпорядженні OBOZREVATEL опинився документ, підписаний Тимошенком. У ньому він звертається до голів ОДА, щоб ті протягом семи днів привели все візуальні та інформаційні носії у відповідність з рекомендаціями брендбуку.
Зокрема, це стосується заміни аватарок на сторінках ОДА в соціальних мережах на запропоновані та використання хештегов "Великебудівництво" у повідомленнях.
На об'єктах, які ще будуються в рамках проєкту, потрібно встановити білборди жовтого кольору розміром не менше 3х2 метра. На кожному завершеному об'єкті потрібно встановити такі ж білборди зеленого кольору, щодо доріг – білого кольору з зеленою стрічкою.
Нагадаємо, що "Велике будівництво" є проєктом президента і уряду. Він передбачає будівництво доріг і об'єктів інфраструктури і здійснюється за кошти державного бюджету, Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що підприємець Борис Баум за підтримки заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко продовжує закуповувати медичні маски в Китаї і поставляє їх до України без сплати ПДВ за ціною приблизно 12,5 грн за одиницю. При цьому українські виробники такої ж якості маски продають по 1,5-2 грн.