Українцям покажуть зарплати банкірів: НБУ вирішив розкрити інформацію
Національний банк України зобов'язав банки публікувати дані про винагороди топменеджерів на власних вебсторінках.
Нові вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку оприлюднила пресслужба Нацбанку. Регулятор зазначає, що новий підхід ґрунтується на кращих міжнародних підходах і зробить більш прозорим ухвалення рішень про винагороди.
"Відтепер вимоги до положень і звітів про винагороду регулюються окремим Положенням регулятора", ‒ повідомили в НБУ.
Зазначається, що відповідні дані фінустанови будуть розміщувати на власних вебсторінках. У річному звіті банк має вказати інформацію про суми винагороди членам органів управління (окремо щодо ради та правління), що були виплачені протягом звітного року.
У Нацбанку уточнюють, що положення про винагороду має бути прозорим, зрозумілим та не містити конфлікту інтересів у банку. Також воно повинно відповідати політиці управління ризиками та створеній у банку системі розподілу повноважень в ухваленні рішень та корпоративному управлінню. При цьому винагорода має бути обґрунтованою щодо ринкових показників розмірів і умов виплати.
Водночас звіт повинен містити інформацію про суму винагороди, в тому числі фіксовані і змінні складові, терміни фактичної виплати, повний опис всіх складових винагороди, а також критерії ефективності, за якими нараховувалась винагорода.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Головний кредитор України – МВФ – вимагає схвалити банківський закон, який впровадить нові правила на фінансовому ринку. Він змінює вимоги до керівників фінустанов, правила розкриття банківської таємниці і розширює повноваження НБУ.
22 жовтня МВФ назвав головні умови нового траншу для України.
НБУ очікує надходження чергового траншу від МВФ за програмою stand-by в кінці 2020 року.
6 листопада стало відомо, що Україна виконала лише чотири з десяти структурних маяків МВФ. Таким чином, більшість вимог Фонду досі не реалізовано, проте влада сподівається отримати наступний транш до кінця року.
Глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що дату приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україні назвуть після вирішення низки питань, які турбують МВФ.