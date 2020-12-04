Українцям покажуть зарплати банкірів: НБУ вирішив розкрити інформацію

Тетяна Павлова Mакроекономіка 16:00, 4.12.2020 Оновлено: 16:08, 4.12.2020

Національний банк України зобов'язав банки публікувати дані про винагороди топменеджерів на власних вебсторінках.

Нові вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку оприлюднила пресслужба Нацбанку. Регулятор зазначає, що новий підхід ґрунтується на кращих міжнародних підходах і зробить більш прозорим ухвалення рішень про винагороди.

"Відтепер вимоги до положень і звітів про винагороду регулюються окремим Положенням регулятора", ‒ повідомили в НБУ.

Зазначається, що відповідні дані фінустанови будуть розміщувати на власних вебсторінках. У річному звіті банк має вказати інформацію про суми винагороди членам органів управління (окремо щодо ради та правління), що були виплачені протягом звітного року.

У Нацбанку уточнюють, що положення про винагороду має бути прозорим, зрозумілим та не містити конфлікту інтересів у банку. Також воно повинно відповідати політиці управління ризиками та створеній у банку системі розподілу повноважень в ухваленні рішень та корпоративному управлінню. При цьому винагорода має бути обґрунтованою щодо ринкових показників розмірів і умов виплати.

Водночас звіт повинен містити інформацію про суму винагороди, в тому числі фіксовані і змінні складові, терміни фактичної виплати, повний опис всіх складових винагороди, а також критерії ефективності, за якими нараховувалась винагорода.

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